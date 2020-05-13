Ersin yarışmaya veda etti; Survivor’da gözyaşı konseyi!

Acun Ilıcalı, Ersin’in ayrılacağını şu ifadelerle duyurdu:

"Benim açımdan da üzüntü verecek bir konuya gelmem gerekiyor. Açıkcası çok haber vermemiz gerekiyor. Çok güzel haberler verdik. Yarışmacılarımızın doğacak bebekleriyle bile güzel haberler verdiğimizi hatırlıyorum. Ama bu sefer iyi bir haber veremeyeceğim. Konu bir yarışmacımızı ilgilendiriyor. Ama bütün yarışmacılarımızın üzüleceğinden şüphem yok. Bahsettiğim yarışmacı maalesef Ersin”

‘’Ersin bu sene 'Survivor'da olağanüstü performans sergiledi. Hiç beklemiyordum. Defalarca beni şaşırttı. Parkurlarda olağanüstü başarı, onun dışında takım için tam bir abi. Karşı takıma gösterdiği saygı... düşündüğüm zaman gerçekten Ersin'in 'Survivor' hayatı önümden geçiyor ve açıkcası bu senenin en güzel sürpriziydi bizim için. Bugün aldığımız bir haber bizim için şok oldu.’’

Ersin Korkut’u anlata anlata bitiremeyen Acun Ilıcalı, "Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Normal çekimi yapamadık. Çünkü beklemek istedik ama şunu anladık ki, açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. Buradaki ilk belirti bizim için yarışmacının 'ben koşamıyorum, yürüyemiyorum' demesi. Ersin'de böyle bir belirti olmayınca biz çok iyimser baktık olaya." İfadeleriyle süreci anlattı.

Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, "Ancak ilerleyen günlerde Ersin'in koşmasında zorlanmalar başladı. Bunun üstüne doktorumuz Ulaş 'MR istiyorum' dedi ve dün Ersin MR'a gitti. Çıkan sonucu İstanbul'a gönderdik ve İstanbul'dan hiç ama hiç beklemediğimiz bir teşhis geldi. Doktorumuz Metin Kuş, bu konularda tabii ki danışıyor, konuşuyor ve sonra bizimle irtibata geçiyor. Yaptığı kontroller sonucunda çok ama çok üzülerek açıklamam gerekiyor ki; verdiği karara göre Ersin bundan sonra 'Survivor'a devam edemeyecek." İfadelerini kullandı.

Ilıcalı, üzüntüsünü "Çok sevdiğim beni hayran bırakan bir yarışmacım veda etmek zorunda. Açık söyleyeyim bu sezon 'Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu. Belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz. Kelime bulamıyorum, öyle bir üzüldüm ki anlatamıyorum... Bu kadar güzeliğin üstüne 'Survivor' böyle bitmemeliydi." Sözleriyle anlattı.

Ersin’in yakın arkadaşı Elif ise üzüntüsünü "Konseyden hiçbir zaman hoşlanmadım. Bugün gerçekten çok çok fazla üzüldüm. Burada mücadele ederken düştüğüm çok zamanlar oldu. Ailemi hissederek tekrar ayağa kalkmaya çalıştım. Bu zorlu şartlarda hayatımı kolaylaştıran, hayat okulundan dersler çıkarmamı sağlayan ve gerçekten bizi koruyan kollayan, her türlü hakkımızı savunan bir abimiz vardı. Biz onunla yola çıkmıştık. Çok fazla emeği var bizde. Çok zorlanacağım. Hakkında hayırlısı diliyorum Ersin Abimin. Onu çok özleyeceğim" ifadeleriyle dile getirdi.

Aycan da “Ersin abi adada yani kampta her şeyimizdi. Gerçekten her şeyimize sahip çıkıyordu. Akşamları üstüm açıkken bile hep üstümü örten biri olduğunu biliyordum. O da hep Ersin abiydi." Diye konuştu.

Eleneceğinin açıklanmasının ardından Ersin Korkut uzun bir konuşma yaparak, "Üzüldüğüm tek şey bundan sonra ekibe yardımcı olamayacağım. Yılmaz Erdoğan şakayla karışık 'Şampiyon olmadan sakın gelme' diyordu. Çok özür dilerim. Şampiyonluğa kadar ilerleyemiyorum sakatlığımdan dolayı. O yüzden tekrar söylüyorum: bazen sesimiz yükselmiştir. Çatlak sesler çıkmıştır ortaya açlığın verdiği gazdır. Gerçekten herkeste çok özür diliyorum. Demek ki, Ardahan kardeşimizin de dediği gibi benim hikayem burada bitti... Burada sohbetimiz ne yazık ki, sona ermiştir... Burada 90 gün içerisinde bir Anneler Günü videosunu izledim 89 günü geride bıraktı. En büyük ödül buydu. Cemal Can 'Parkurda çok hızlısın' demişti. Böyle şeyler hoşuma gidiyordu" dedi.

Köpeği Mes’in ölümünden haberi olmayan Ersin, "Köpeğimi de acayip özledim. Hiç bu kadar sakal bırakmadım. Bu vaziyette gidersem beni tanır mı? Çok merak ediyorum. Annem köpek sevmediğinden köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Kimse kusura bakmasın ilk köpeğimi göreceğim sonra ailemi. 'Mes!' dediğimde nasıl bir tepki verecek onu çok merak ediyorum" diyerek herkesi üzüntüye boğdu.

Konseyin son dakikalarında Ilıcalı, Ersin Korkut'a "Yarın arkadaşlar bizi bir araya getirecekler. Seninle konuşmamız gereken bir konu var" dedi. Acun Ilıcalı'nın sözleri 'Mes'in ölüm haberini verecek' şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Ersin'in vedası sosyal medyada da çok konuşuldu. Korkut'un elenmesinin ardından kuzeni Yılmaz Erdoğan, birlikte fotoğraflarını paylaştı ve "Yetenekli, azimli, iyi kalpli kuzenim benim! Gönüllerin şampiyonusun" dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 14:16