Ertuğrul Bey’in oğlu Sarı Batur Savcı Bey Kuruluş Osman’a katılacak mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın çekimlerine başlandı. Bildiğiniz gibi korona virüs salgını sonrası diziler çekimlerine ara vermişti. Kuruluş Osman dizisi çekimlerine yeniden başlama kararı aldı. İzleyiciler bu haber sonrası yeni bölümü sabırsızlıkla beklemeye koyuldu.

İzleyiciler yeni bölümlerde neler olacağını merakla beklerken, daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman Bey’in kardeşi Savcı’nın Kuruluş Osman dizisine katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak görülen Kuruluş Osman dizisine Osman Bey’in kardeşi Savcı’nın ilerleyen bölümlerde katılması bekleniyor.

Ertuğrul Bey’in oğlu Sarı Batur Savcı Kuruluş Osman’a katılacak mı?

Ertuğrul Bey’in oğlu Sarı Batur Savcı kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin son sezonunda 15 yaşında olan Ertuğrul Gazi’nin oğlu Savcı Kuruluş Osman dizisinde yer almadı. İzleyiciler Savcı’nın Kuruluş Osman’a katılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Savcı Bey Diriliş Osman dizisinde sakin mizacıyla dikkat çekmişti.

Saru Batu Savcı Bey Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan biridir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi ve Gündüz Bey’in ağabeyidir.

Günümüzde halen her yıl Ağustos ayının son Pazar günü Karaköy’de geleneksel olarak Saru Batu Savcı Bey’i anma törenleri gerçekleştirilir. 2010 yılında bu törenlerin 100. Yılı kutlanmıştı.

Savcı Bey’in ailesi

Dedesi Gündüz Alp

Babaannesi Hayme Ana

Babası Ertuğrul Gazi

Annesi Halime Hatun

Kardeşi Osman Gazi

Kardeşi Gündüz Bey

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