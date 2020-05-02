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Ertuğrul Bey’in oğlu Sarı Batur Savcı Bey Kuruluş Osman’a katılacak mı?

Kuruluş Osman dizisinde Sarı Batur Savcı Bey’in olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. İzleyiciler Ertuğrul Bey’in oğlu Sarı Batur Savcı Bey Kuruluş Osman’a katılacak mı sorusunu gündeme getirdi. Sarı Batur Bey’in Kuruluş Osman’a katılıp katılmaması ve Kuruluş Osman dizisinin ilerleyen bölümlerinde neler olacağı haberimizde…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:40
Ertuğrul Bey’in oğlu Sarı Batur Savcı Bey Kuruluş Osman’a katılacak mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın çekimlerine başlandı. Bildiğiniz gibi korona virüs salgını sonrası diziler çekimlerine ara vermişti. Kuruluş Osman dizisi çekimlerine yeniden başlama kararı aldı. İzleyiciler bu haber sonrası yeni bölümü sabırsızlıkla beklemeye koyuldu.

İzleyiciler yeni bölümlerde neler olacağını merakla beklerken, daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman Bey’in kardeşi Savcı’nın Kuruluş Osman dizisine katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak görülen Kuruluş Osman dizisine Osman Bey’in kardeşi Savcı’nın ilerleyen bölümlerde katılması bekleniyor.

Ertuğrul Bey’in oğlu Sarı Batur Savcı Kuruluş Osman’a katılacak mı?

Diriliş Ertuğrul dizisinin son sezonunda 15 yaşında olan Ertuğrul Gazi’nin oğlu Savcı Kuruluş Osman dizisinde yer almadı. İzleyiciler Savcı’nın Kuruluş Osman’a katılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Savcı Bey Diriliş Osman dizisinde sakin mizacıyla dikkat çekmişti.

Ertuğrul Bey’in oğlu Sarı Batur Savcı kimdir?

Saru Batu Savcı Bey Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan biridir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi ve Gündüz Bey’in ağabeyidir.

Günümüzde halen her yıl Ağustos ayının son Pazar günü Karaköy’de geleneksel olarak Saru Batu Savcı Bey’i anma törenleri gerçekleştirilir. 2010 yılında bu törenlerin 100. Yılı kutlanmıştı.

Savcı Bey’in ailesi

  • Dedesi Gündüz Alp
  • Babaannesi Hayme Ana
  • Babası Ertuğrul Gazi
  • Annesi Halime Hatun
  • Kardeşi Osman Gazi
  • Kardeşi Gündüz Bey

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Son Güncelleme: 02.05.2020 00:40
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