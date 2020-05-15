Esat Yontunç kimdir? Acun Medya'nın ortağı Esat Yontunç nereli, kaç yaşında?

Survivor 2020 güncel yayınlanan yeni bölümleri ile tam gaz devam ediyor. daha önce Acun Medya ve Survivor 2020 yarışmacıları arasında voleybol ve futbol maçının yapılmasının ardından bu hafta da basketbol karşılaşması ekranlara gelecek. Barış, Yasin, Berkan ve Ardahan’a karşı Acun Medya’dan Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Esat Yontunç mücadele edecek. Survivor’da sık sık gördüğümüz Esat Yontunç’un kim olduğu ise izleyiciler tarafından oldukça merak edildi.

Esat Yontunç kimdir?

Esat Yontunç, İstanbul’da 1969 yılında doğmuştur. İstanbul Üniversitesi’nden mezun olan Yontunç, Acun Ilıcalı’nın çocukluk arkadaşıdır. Acun Ilıcalı ailesini trafik kazasından kaybettikten sonra uzun bir süre onların evinde kalmıştır.

Esat Yontunç ilk olarak Acun Firarda programında kameraman olarak çalışmıştır. Birlikteliklerini kaybetmeyen ikili daha sonra Acun Medya şirketini beraber kurmuştur. Esat Yontunç hem TV(‘de yayınlanan birçok programın yapımcısı hem de Acun Medya şirketinin ortağıdır.

Esat Yontunç 2008 yılında bir evlilik yapmış, 2010 yılında boşanmıştır. Burcu Esmersoy’la da bir süre ilişki yaşayan Yontunç, şu an Hande Gülşen ile evlidir ve çiftin Esathan adında bir çocukları vardır.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 13:37