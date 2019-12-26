Eser Yenenler Show Whatsapp ihbar hattı numarası - EYS iletişim numaraları

Eser Yenenler Show TV8 ekranlarının en sevilen programlarından bir tanesi olmaya devam ediyor. Özellikle Linç Et bölümünün beğenildiği programda Eser Yenenler’in sunumu ile her hafta ünlü bir isimle sohbet havasında geçen bir programdır.

Eser Yenenler Show Whatsapp ihbar hattı numarası nedir?

0 531 381 83 38

Programın Linç Et bölümünde ayrıca Whatsapp ihbar hattı üzerinden gelen mesajlar okunuyor. İhbar hattının asıl amaç kişilerin ailelerinde ve çevrelerinde yaşanan komik anları atması amaçlanıyor. Bu videolar ve mesajlar canlı yayında okunarak veya izletilerek programın komedi formatını tamamlıyor.

Ayrıca Whatsapp ihbar hattı direkt iletişim linki de bulunan EYS’nin iletişim linki şu şekildedir;

Eğer verilen numarayı telefonunuza eklemek istemezseniz verilen direkt iletişim linki üzerinden mesajlarınızı, videolarınızı ve fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Linke tıklandığında Whatsapp otomatik olarak açılacaktır. Bu sayede numarayı rehbere kaydetmeden TV8 EYS programına mesaj gönderebilirsiniz.