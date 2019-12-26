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Eser Yenenler Show Whatsapp ihbar hattı numarası - EYS iletişim numaraları

TV8'in sevilen programı Eser Yenenler Show'un Linç Et bölümü programın en ilgi çekici ve en gülünç kısmı olarak biliniyor. Bu bölümde Whatsapp üzerinden gönderilen videolar ve fotoğraflar yayınlanıyor. Hal böyle olunca program hayranları Eser Yenenler Show Whatsapp ihbar hattı numarasını merak etmeye başladı. İşte EYS iletişim numaraları.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:34
Eser Yenenler Show Whatsapp ihbar hattı numarası - EYS iletişim numaraları

Eser Yenenler Show TV8 ekranlarının en sevilen programlarından bir tanesi olmaya devam ediyor. Özellikle Linç Et bölümünün beğenildiği programda Eser Yenenler’in sunumu ile her hafta ünlü bir isimle sohbet havasında geçen bir programdır.

Programın Linç Et bölümünde ayrıca Whatsapp ihbar hattı üzerinden gelen mesajlar okunuyor. İhbar hattının asıl amaç kişilerin ailelerinde ve çevrelerinde yaşanan komik anları atması amaçlanıyor. Bu videolar ve mesajlar canlı yayında okunarak veya izletilerek programın komedi formatını tamamlıyor.

Eser Yenenler Show Whatsapp ihbar hattı numarası nedir?

  • 0 531 381 83 38

Ayrıca Whatsapp ihbar hattı direkt iletişim linki de bulunan EYS’nin iletişim linki şu şekildedir;

Eğer verilen numarayı telefonunuza eklemek istemezseniz verilen direkt iletişim linki üzerinden mesajlarınızı, videolarınızı ve fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Linke tıklandığında Whatsapp otomatik olarak açılacaktır. Bu sayede numarayı rehbere kaydetmeden TV8 EYS programına mesaj gönderebilirsiniz.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:34
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