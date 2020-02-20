betgram betgram setrabet

İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115193
ALTIN
321.837
DOLAR
6.1155
STERLİN
7.9193
EURO
6.6068

Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 20 Şubat EYS konukları açıklandı!

Ülkenin en sevilen talk-show programlarından olan Eser Yenenler Show bu haftada merakla bekleniyor. Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler olduğu da merak konusuydu. 20 Şubat EYS konukları açıklandı.

20 Şubat 2020 Perşembe 14:17
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 20 Şubat EYS konukları açıklandı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından sevilerek takip edilen talk-show programı ‘Eser Yenenler Show’un yeni bölüm konukları belli oldu.

eys show

Eser Yenenler Show’un konukları kimlerdir?

Sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı ve izleyiciler tarafından her hafta merakla beklenen programın bu haftaki konukları  "Bayi Toplantısı” filminin oyuncuları; İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Doğu Demirkol, Safa Sarı ve Onur Buldu konuk oluyor.

Eser Yenenler Show yeni bölümüyle yarın akşam 23.15’te TV8 ekranlarında!

Son Güncelleme: 20.02.2020 14:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Serra Pirinç hakkında bilgiler
Mucize Doktor Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Serra Pirinç hakkında bilgiler
Kanalların yayın akışları 20 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kanalların yayın akışları 20 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Afili Aşk neden yok? Dizi bitti mi? Afili Aşk yeni yayın günü ne zaman?
Afili Aşk neden yok? Dizi bitti mi? Afili Aşk yeni yayın günü ne zaman?
Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Gerçek adı nedir? Çağrı Ensoy hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Cerkutay kimdir? Gerçek adı nedir? Çağrı Ensoy hakkında bilgiler
Benim Adım Melek Mahmut kimdir? Gerçek adı nedir? Muharrem Türkseven hakkında bilgiler
Benim Adım Melek Mahmut kimdir? Gerçek adı nedir? Muharrem Türkseven hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? İncinur Sevimli rol aldığı yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? İncinur Sevimli rol aldığı yapımlar

Popüler Haberler

2020 Votka fiyatları ne kadar?
YDS 2020 başvuru tarihi ve başvuru şartları
Babil ne demektir? TDK Babil kelime anlamı nedir?
2. sınıf öğrencilerine tokat atan sözleşmeli öğretmen'den skandal görüntüler!
2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman? 2020 Ramazan ayı oruçları hangi tarihte, ne zaman başlıyor?
EKPSS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 EKPSS Kura başvuru tarihleri ne zaman?
BİLSEM 2020 sınavı ne zaman yapılacak? - 2019 BİLSEM sınavında çıkmış soruları örnekleri ve konular
Survivor 2020'de Şaziye ve Uğur yerine kimler gelecek? Yeni yarışmacılar Yağmur Banda ve Hikmet Tuğsuz kimdir?
Şaziye İvegin neden gitti? Survivor 2020 Şaziye İvegin sakatlığı ne, neden veda etti?
Survivor 2020 Uğur Pektaş neden yok? Uğur Pektaş elendi mi, neden diskalifiye oldu?
Banka kredi başvurusu neden onaylanmaz?
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri belli oldu
Payitaht Abdülhamid Zekiye Sultan kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Kumral hakkında bilgiler
Babil Dizisi Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Gürberk Polat hakkında bilgiler
Gözlük camının buğulanmaması için öneriler
Öğretmenler dizisinin Konusu ne? Öğretmenler dizisi ne zaman hangi kanalda başlayacak?
Sözcü gazetesinin TV kanalı Sözcü TV yayın hayatına ne zaman başlıyor?
FOX yeni dizisi Öğretmen tanıtım fragmanları
Elazığ deprem yardmı için ne kadar para toplandı?
2020 Şarap fiyatları ne kadar?
Fenerbahçe Galatasaray 23 şubat 2020 Pazar derbi maçı tahminleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.