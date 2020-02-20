Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 20 Şubat EYS konukları açıklandı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından sevilerek takip edilen talk-show programı ‘Eser Yenenler Show’un yeni bölüm konukları belli oldu.

Eser Yenenler Show’un konukları kimlerdir?

Sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı ve izleyiciler tarafından her hafta merakla beklenen programın bu haftaki konukları "Bayi Toplantısı” filminin oyuncuları; İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Doğu Demirkol, Safa Sarı ve Onur Buldu konuk oluyor.

Eser Yenenler Show yeni bölümüyle yarın akşam 23.15’te TV8 ekranlarında!