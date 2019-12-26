Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 26 Aralık EYS konukları açıklandı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından sevilerek takip edilen talk-show programı ‘Eser Yenenler Show’un yeni bölüm konukları belli oldu.

Eser Yenenler Show’un konukları kimlerdir?

Sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı ve izleyiciler tarafından her hafta merakla beklenen programın bu haftaki konukları Baba Parası” filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin oldu.

Eser Yenenler Show yeni bölümüyle yarın akşam 23.15’te TV8 ekranlarında!