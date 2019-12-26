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Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 26 Aralık EYS konukları açıklandı!

Ülkenin en sevilen talk-show programlarından olan Eser Yenenler Show bu haftada merakla bekleniyor. Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler olduğu da merak konusuydu. 26 Aralık EYS konukları açıklandı.

26 Aralık 2019 Perşembe 22:31
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 26 Aralık EYS konukları açıklandı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından sevilerek takip edilen talk-show programı ‘Eser Yenenler Show’un yeni bölüm konukları belli oldu.

eys show

Eser Yenenler Show’un konukları kimlerdir?

Sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı ve izleyiciler tarafından her hafta merakla beklenen programın bu haftaki konukları Baba Parası” filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin oldu.

Eser Yenenler Show yeni bölümüyle yarın akşam 23.15’te TV8 ekranlarında!

Son Güncelleme: 26.12.2019 22:31
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