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Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 5 Mart EYS konukları açıklandı!

Ülkenin en sevilen talk-show programlarından olan Eser Yenenler Show bu haftada merakla bekleniyor. Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler olduğu da merak konusuydu. 5 Mart EYS konukları açıklandı.

04 Mart 2020 Çarşamba 22:52
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 5 Mart EYS konukları açıklandı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından sevilerek takip edilen talk-show programı ‘Eser Yenenler Show’un yeni bölüm konukları belli oldu.

eys show

Eser Yenenler Show’un konukları kimlerdir?

Sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı ve izleyiciler tarafından her hafta merakla beklenen programın bu haftaki konuklarıünlü şarkıcı Gülben Ergen, model Ebru Şallı, şarkıcı Toprak Kardeşler ve 3Y1T kanalının youtuber’ları konuk oluyor.

Eser Yenenler Show yeni bölümüyle yarın akşam 23.15’te TV8 ekranlarında!

Son Güncelleme: 04.03.2020 22:52
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