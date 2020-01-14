Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

ATV’nin sürükleyici dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 54. Bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin 53. bölümünde, Hızır’ın oğlu Ömer yurt dışından dönmüş ve annesi Meryem’in öldüğünü açıklamıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba yer alıyor. Dizinin yeni bölümü 14 Ocak Salı akşamı ekranlarda olmayacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı tatili ile yayına ara veren dizi, bu hafta da yayınlanmayacak. Dizi son olarak 24 Aralık Salı akşamı 153.bölümü ile ekranlara gelmişti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 14 Ocak Salı akşamı ATV’de yayınlanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçı nedeniyle dizinin yayın tarihi bir hafta daha ertelendi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, heyecanla beklenen yeni bölümüyle 21 Ocak Salı akşamı ATV’de yayınlanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yayınlanan son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Diziye 3.sezon sonunda veda eden Meryem karakterinin diziye dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyordu.

Hızır, yurt dışından dönen oğlu Ömer’i karşılarken, Meryem Çakırbeyli’ninde ölüm haberini aldı. Acı haber bütün aileyi yıktı. Ömer annesinin dün sabah öldüğünü söyledi ve sonrasında Meryem’in tabutu uçaktan indirildi.

Çakırbeyli ailesi aldıkları haber sonrasında gözyaşlarına boğuldu. Hızır’ın oğlu Ömer diziye geri dönerken, Deniz Çakır’ın diziden ayrıldığı kesinleşmiş oldu.