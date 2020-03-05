Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran ölüyor mu? EDHO Boran infaz mı edilecek? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan neden ayrıldı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde beklenmeyen bir ayrılık yaşanacak. Dizide Boran karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ dizinin kadrosuna veda edecek. Ayrıca aksiyon sahneleri ile izleyicilerini ekrana kilitleyen dizide bir ayrılığın daha yaşanacağı ve bir kadın oyuncunun diziden ayrılacağı öğrenildi.
Mustafa Üstündağ kimdir?
11 Şubat 1977 yılında Mersin’de dünyaya gelen Mustafa Üstündağ tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde tiyatro eğitimi alan oyuncu ayrıca Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Daha önce Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Muro karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.
Mustafa Üstündağ’ın yer aldığı yapımlar
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi)- Boran Kayalı (2018-)
- Tehlikeli Karım- Fırat Engin (2018)
- Çukur- Kahraman Koçovalı (2017)
- Bana Sevmeyi Anlat- 2016- (Haşmet Tuğcu)
- Muhteşem Yüzyıl Kösem- Kara Davut Paşa (2016)
- Aşkın Kanunu- Çetin (2014-2015)
- Uğurlanmış Arzular- (2013)
- Neyin Eksik
- Merhamet- Sermet Karayel (2013-2014)
- Karanlıklar Çiçeği- (2012)
- İzmir Çetesi- Selami (2011)
- Cümbür Cemaat
- Kurtlar Vadisi Pusu- Muro (2007-2009)
- Keje
- Bedel
- Yarım Elma (2002-2003)
- Yılan Hikayesi
- Bizim Aile
- Aşka Sürgün
- Dikkat Bebek Var
- Uy Başuma Gelenler- Cemal
- Emret Komutanım- (2005)
- Zincir Bozan
- Hayalet
- Hayat Bilgisi- (2004)
- Yedi Numara
- Yersiz Yurtsuz
- Cennet Mahallesi