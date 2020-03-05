Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran ölüyor mu? EDHO Boran infaz mı edilecek? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan neden ayrıldı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde beklenmeyen bir ayrılık yaşanacak. Dizide Boran karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ dizinin kadrosuna veda edecek. Ayrıca aksiyon sahneleri ile izleyicilerini ekrana kilitleyen dizide bir ayrılığın daha yaşanacağı ve bir kadın oyuncunun diziden ayrılacağı öğrenildi.

Mustafa Üstündağ kimdir?

Bir sonraki sezon içinde kanal ile anlaşma sağlayan dizinin çekimlerinin bayramdan önce bitmesi planlanıyor.

11 Şubat 1977 yılında Mersin’de dünyaya gelen Mustafa Üstündağ tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde tiyatro eğitimi alan oyuncu ayrıca Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Daha önce Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Muro karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Mustafa Üstündağ’ın yer aldığı yapımlar