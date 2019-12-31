Dizide Melike karakteri, Hızır Reis’in yeni aşkının halasını canlandırıyordu. Yeğeninin Hızır ile birlikte olmasını istemeyen Melike, birçok kötü şey yaparak her ikisine de acı çektirdi. Özellikle miras meselelerinden ötürü evliliği hiç istemeyen Melike’nin oyunları ortaya çıktı ve dizi senaryosuna göre bir daha gelmemek üzere başka bir yere gönderildi. Selda Alkor’un gerçekte neden diziden çıktığı ile ilgili bir açıklama ise kendisinden geldi. Vurdulu kırdılı yapımlarda yer almak istemediğini söyleyen Alkor, diziden ayrılacağını Alışveriş Merkezinde kendisini gören gazetecilere ifade etmişti. Bu açıklamadan sonra ise diziden uygun bir karakter sonu ile ayrıldı. Dizi takipçileri oyunculuğunu sevdikleri Selda Alkor’un bu açıklamasına üzülseler de Selda Alkor artık dizide yok.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Melike neden yok? EDHO Selda Alkor diziden neden ayrıldı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi başladığı günden bu yana takipçilerini artırarak başarılı bir yapım haline gelmiştir. Birçok usta oyuncunun yer aldığı dizi, birçok usta oyuncuya da veda etmiştir. Son olarak Melike karakterini canlandıran Selda Alkor diziye veda etti. Bu durum doğal olarak dizi takipçileri arasında “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Melike neden yok?”, “ EDHO Selda Alkor diziden neden ayrıldı?” gibi soruların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Selda Alkor’un neden ayrıldığını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.
31 Aralık 2019 Salı 20:23
Son Güncelleme: 31.12.2019 20:23