Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Melike neden yok? EDHO Selda Alkor diziden neden ayrıldı?

Başrolünde Oktar Kaynarca’nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir ayrılık daha oldu. Selda Alkor’un canlandırdığı kötülüğü ile bilinen Melike karakteri diziden ayrıldı. Dizi başladığı günden bu yana birçok usta oyuncuyu içerisinde ağırladı. Bu usta oyuncuların bir kısmı diziye devam ederken bir kısmı ise diziden ayrıldı. Bu ayrılıklardan sonuncusu ise ünlü oyuncu Selda Alkor oldu.

Dizide Melike karakteri, Hızır Reis’in yeni aşkının halasını canlandırıyordu. Yeğeninin Hızır ile birlikte olmasını istemeyen Melike, birçok kötü şey yaparak her ikisine de acı çektirdi. Özellikle miras meselelerinden ötürü evliliği hiç istemeyen Melike’nin oyunları ortaya çıktı ve dizi senaryosuna göre bir daha gelmemek üzere başka bir yere gönderildi. Selda Alkor’un gerçekte neden diziden çıktığı ile ilgili bir açıklama ise kendisinden geldi. Vurdulu kırdılı yapımlarda yer almak istemediğini söyleyen Alkor, diziden ayrılacağını Alışveriş Merkezinde kendisini gören gazetecilere ifade etmişti. Bu açıklamadan sonra ise diziden uygun bir karakter sonu ile ayrıldı. Dizi takipçileri oyunculuğunu sevdikleri Selda Alkor’un bu açıklamasına üzülseler de Selda Alkor artık dizide yok.