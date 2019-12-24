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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem diziye geri dönüyor mu? Deniz Çakır yeniden EDHo kadrosunda!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Meryem’in diziye geri döneceği konuşulmaya başlandı. Daha önce Meryem karakterini canlandıran Deniz Çakır yeniden EDHO kadrosuna dahil oldu.

24 Aralık 2019 Salı 23:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem diziye geri dönüyor mu? Deniz Çakır yeniden EDHo kadrosunda!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 153. Bölümüyle yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında Meryem’in gelişinin konuşulması izleyenleri heyecana sürükledi.

Dizide Meryem karakterini canlandıran Deniz Çakır, 1 yıl önce diziden ayrılmıştı. Dizinin bölümlerinde ise Meryem’in tedavi için İngiltere’ye gittiği gösterilmişti. Şimdi ise Meryem’in diziye geri döneceği konuşuluyor.

Meryem EDHO’ya Geri Mi Dönüyor?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Meryem Çakırbeyli’nin gelebileceği konuşuluyor. Bazı iddialar Deniz Çakır’ın diziye geri döneceği yönünde devam ediyor. Naz Elmas’ın da diziden ayrılması Meryem’in geri dönme ihtimalini ortaya çıkardı. Deniz Çakır’ın Meryem karakteriyle devam edip etmeyeceği ilerleyen bölümlerde belli olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 153. bölümü 24 Aralık Salı günü ATV ekranlarında olacak.

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:15
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