Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem öldü mü? EDHO Deniz Çakır tamamen veda etti!

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından son derece sevilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde çok kritik gelişmeler ekranlara geldi. Dizinin 153. Bölümünün yayınlanması sonrasında izleyiciler intenet üzerinde araştırmalara başladılar.

EDHO’nun son bölümünde Meryem Çakırbeyli’nin ölüm haberi alındı. Hızır Çakırbeyli ve ailesi havalimanında Meryem ve oğlu Ömer’in yurt dışından gelmesini beklerken gözyaşlarına gömüldüler. Ömer, Hızır’a annesinin öldüğünü söyledi. Tabutun uçaktan indirildiği sahnede tüm izleyiciler göz yaşlarına boğuldular.

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba gibi önemli isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 153. Bölümü ile tüm izleyicilerini etkisi altına aldı. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Meryem Çakırbeyli’nin diziden ölerek çıkması izleyicilerin duygulu anlar yaşamasına neden oldu.

Yayınlanan son bölümün bitiş dakikalarında ise Hızır ve Meryem’in duygusal sahneleri ekranlara getirildi. Bu görüntüler Meryem karakterinin temelli diziden ayrıldığına işaret eden birer ipucu olarak görüldü.