Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanacak mı? Edho var mı, yok mu? Edho yeni bölüm ne zaman?

Atv ekranlarında yayın hayatına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, pek çok dizi yayın hayatına devam ediyor olmasına karşın ekranlarda olmayacak.

EDHO izleyicileri şoke oldu

Ozan Akbaba duyurdu

Atv ekranlarında yayınlanan EDHO Atv ve yapımcı arasındaki anlaşma sebebiyle 2 hafta daha ara verecek. Bu neticede EDHO 14 Ocak 2020 Salı günü değil, 21 Ocak 2020 Salı günü ekranlarda olacak.

Sosyal medyada büyük bir ilgi gören dizide Ozan Akbaba devreye girdi. Akbaba tartışmaların devam etmesi üzerine yayıncılık kararının kanal ve yapımcı tarafından verildiğini belirtti. Akbaba, son bölümü 28 Ocak 2020 Salı günü izleneceği tüyosunu verdi.

Kadın dizisi sona eriyor, Ramo ekranlara gelecek

Ramo, EDHO’nun yayın akışında bulunmamasıyla iki haftalık dev bir fırsata sahip olacak. 4 bölüm sona final yapacak ve EDHO’yu zorlayan tek dizi Kadın ekranlara veda edecek. Böylelikle EDHO’nun en büyük rakibi Hekimoğlu ve Ramo olarak.