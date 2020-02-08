Esra Erol'un programında eşine böbreğini veren kadın aldatılınca geri istedi

ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Esra Erol’da yaşanan ilginç bir olay izleyicilerin dikkatini çekti. Programa katılan Maviş Erdoğan isimli kadın eşine böbreğini vermiş ancak eşi daha sonra en yakın arkadaşıyla beraber kaçmış.

En yakın arkadaşının eşiyle kaçtı!

Esra Erol’un programında olayları anlatan Maviş Erdoğan’ın hikayesi herkesi şaşırttı. Maviş Erdoğan 2006 yılında Ahmet Erdoğan’la evlenmiş. Maviş Erdoğan 2009 yılında hastalanan eşi Ahmet Erdoğan’a böbreğini vermiş ve eşini kurtarmıştı. Maviş Erdoğan ve Ahmet Erdoğan’ın birde çocuğu bulunuyor. Çiftin yuvası 2019 yılında dağılmıştır.

Maviş Erdoğan eşine böbreğini vererek kurtarmıştı. Ahmet Erdoğan eşinin en yakın arkadaşı A.A ile beraber kaçarak kendisini kurtaran eşi ve çocuğunu terk etmiş. Eşinin kendisini terk etmesiyle tek böbrekle birçok sağlık sorunu yaşayan Maviş Erdoğan Esra Erol programına katılarak olayları anlattı.

Canlı yayında böbreğini geri istedi!

Eşinin böbreğiyle hayata tutunduktan sonra eşini ve çocuğunu terk etmiş ve sırra kadem basmış. Maviş Erdoğan programa katılarak kaçan eşinden böbreğini geri istedi. Yayına katılan Ahmet Erdoğan ise eşine vermeseydin diyerek tepki gösterdi. Ahmet Erdoğan eşinin en yakın arkadaşıyla kaçtığını doğrularken izleyiciler Ahmet Erdoğan’a büyük tepki gösterdi. Maviş Erdoğan tek böbreği ile hayata tutunmaya çalışırken bir yandan da 11 yaşındaki oğluna bakıyor. Maviş Erdoğan olayları “canımı verdim, canımı aldı” diyerek anlattı ve herkesin yüreğini dağladı. Genç kadın eşine olan öfkesini ‘böbreğimi nasıl verdiysem öyle de geri istiyorum’ dedi. Programın olayları görüntüleri gündem oldu.