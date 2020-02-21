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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’in aşkları kanıtlandı!

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in aşk yaşamaya başladıkları daha önceden iddia edilmişti. Son olarak Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’in aşkları kanıtlandı! Murat Dalkılıç ikilinin aşklarını gözler önüne serdi…

21 Şubat 2020 Cuma 16:27
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’in aşkları kanıtlandı!

Geçtiğimiz yaz oyuncu Kaan Yıldırım ile olan 3 senelik evliliğini bitiren Ezgi Eyüboğlu hakkında son zamanlarda ilginç iddialar ortaya atılmıştı. Ezgi Eyüboğlu’nun Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları ortaya konmuştu. Arkadaş ortamında birbirleri ile tanışan ve kısa sürede bir ilişkiye başlayan ikilinin yaklaşık 1 aydır görüştükleri öne sürülüyor. Hala resmi bir açıklamaya yapmayan ikili magazin dünyasından uzakta bir ilişki yaşamaya devam ediyorlar.

Murat Dalkılıç Birlikteliklerini Gözler Önüne Serdi

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin’in birliktelikleri yaklaşık 1 aydır kesinlik kazanmamıştı. Dün Bayi Toplantısı isimli filmin galasına birbirlerinden ayrı şekilde katılım gösteren ikili programın sonlarına doğru Murat Dalkılıç’ın İnstagram üzerinden yaptığı paylaşım ile yan yana otururlarken görüldüler. Murat Dalkılıç’ın hikayesinde Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin’in yan yana oturdukları ve son derece neşeli oldukları anlaşıldı. Bu görüntüler ile beraber ikilinin aşkları kanıtlanmış oldu.

İşte o görüntüler…

Son Güncelleme: 21.02.2020 16:27
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