Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’in aşkları kanıtlandı!

Geçtiğimiz yaz oyuncu Kaan Yıldırım ile olan 3 senelik evliliğini bitiren Ezgi Eyüboğlu hakkında son zamanlarda ilginç iddialar ortaya atılmıştı. Ezgi Eyüboğlu’nun Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları ortaya konmuştu. Arkadaş ortamında birbirleri ile tanışan ve kısa sürede bir ilişkiye başlayan ikilinin yaklaşık 1 aydır görüştükleri öne sürülüyor. Hala resmi bir açıklamaya yapmayan ikili magazin dünyasından uzakta bir ilişki yaşamaya devam ediyorlar.
Murat Dalkılıç Birlikteliklerini Gözler Önüne Serdi
İşte o görüntüler…
Son Güncelleme: 21.02.2020 16:27