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Fatih Çıtlak ramazan programı hangi kanalda saat kaçta başlıyor?

Ramazan ayının sevilen sunucularından biri olan Fatih Çıtlak’ın ne zaman program çekeceği merak ediliyor. Vatandaşlarımız internet üzerinden Fatih Çıtlak Ramazan programı hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 04:41
Fatih Çıtlak ramazan programı hangi kanalda saat kaçta başlıyor?

Ramazan ayı geldi çattı. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında tüm Müslümanların kalpleri manevi duygularla dolup taşarken tüm evlerde ibadetler yapılıyor. Hem oruç tutan hem de tutmayanlar Ramazan programlarını izlemeye başladı. Ramazan ayıyla birlikte dini programlar tüm reytinglerde ilk sıraya yerleşmeye başladı. Vatandaşlarımız da Ramazan ayında yapılan sahur ve iftar programlarının hangi kanallarda yapıldığını araştırmaya başladı. Ramazan ayında yapılan bu televizyon programlarında vatandaşlarımızın dini yönden bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Her kanal ayrı bir program yapıp ayrı bir hocayı sunucu olarak davet etmektedir. Peki Ramazan ayının sevilen hocalarından Fatih Çıtlak hangi kanalda? İşte detaylar…

Vatandaşlarımız Ramazan ayında sevdikleri hocaları izleyebilmek için intenet üzerinden hangi kanalda hangi hoca çıkıyor sorularının cevaplarını aramaya başladı. En çok merak edilen hocaların arasında ise Fatih Çıtlak geliyor. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti hangi kanalda? Saat kaçta? İşte tüm detaylar…

Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti Hangi Kanalda?

Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti, Kanal D ekranlarından sevenleriyle buluşuyor. Müslümanlara ve oruç tutacaklara hitap eden bu programda, oruç ve Ramazan ayının bereketiyle ilgili çeşitli bilgiler verilmektedir. Ayrıca programda izleyicilerden gelen soruların cevaplanması için ayrı bir bölüm de vardır. Sorusu olan vatandaşlarımız, Kanal D’nin resmi web adresi üzerinden Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti programının sayfasına girerek sorularını sorabilir. Buradaki ‘soru sorun’ kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Buradaki sorular arasından en uygun olanları seçiliyor ve sonraki gün Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti programında Fatih Çıtlak tarafından cevaplanıyor.

Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti programı, Ramazan ayı boyunca Kanal D ekranlarında her gece sahurdan önce saat 02:00’da izleyiciyle buluşacak. Bu programı izleyenler hem bilgilenmiş olacak hem de manevi bir haz alacak.

Fatih Çıtlak Kimdir?

İlahiyatçı Mehmet Fatih Çıtlak, sosyal medya üzerinden yaptığı günahlar ve sevaplar açıklamalarından sonra dikkatleri üzerine çekmişti. Her Ramazan ayında ekranlarda boy gösteren başarılı İlahiyatçı, 2020 yılında da ekranlarda olacak. İstanbul’da 1967 yılında dünyaya gelen Çıtlak, lise öğrenimini Fatih İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Ardından İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü Arapça ve İslami İlimler ana bilim dalında lisans eğitimini bitirdi.

Şimdi kadar İslami ve tasavvufi başta olmak üzere birçok panele, sempozyuma ve konferansa katıldı. İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Deneği’nin kurucuları arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra kurucusu olduğu Keşkül dergisinde de Mehmed Fatih mahlasıyla yazılar yazıyor.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 04:41
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