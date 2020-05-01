Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava

Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal dava açıldı. Ünlü haber sunucusu Fatih Portakal’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılanan davanın detayları merak ediliyor.

2010 yılından beri Fox TV ekranlarında yer alan Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın nedeni olarak Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74'üncü maddesini ihlal edilmesi gösterildi. Ünlü sunucu ve gazeteci Fatih Portakal yaptığı paylaşım hakkında “tamamen ironi niteliğindedir” şeklinde açıklama yaptı. Şimdi herkesin gözü mahkeme kararına çevrildi.

Son dakika gelişmelerini yakından takip etmek için sen de hemen Haberport mobil uygulamasını telefonuna indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Türkiye’nin nabzını tutan tarafsız gazete Haberport Facebook’ta! Hemen grubumuza katıl, tüm haberleri anında okumaya başla!>>>Haberport’u Facebook’ta Takip Et!