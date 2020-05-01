Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava

Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal dava açıldı. Ünlü haber sunucusu Fatih Portakal’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılanan davanın detayları merak ediliyor.
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Son Güncelleme: 01.05.2020 18:31