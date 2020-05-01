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Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava

Fatih Portakal’a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ünlü sunucuya neden dava açıldığı merak konusu oldu. İşte Fatih Portakal’a açılan davanın nedeni ve dava süreci hakkında detaylar…

01 Mayıs 2020 Cuma 18:31
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava

Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal dava açıldı. Ünlü haber sunucusu Fatih Portakal’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılanan davanın detayları merak ediliyor.

2010 yılından beri Fox TV ekranlarında yer alan Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın nedeni olarak Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74'üncü maddesini ihlal edilmesi gösterildi. Ünlü sunucu ve gazeteci Fatih Portakal yaptığı paylaşım hakkında “tamamen ironi niteliğindedir” şeklinde açıklama yaptı. Şimdi herkesin gözü mahkeme kararına çevrildi.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 18:31
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