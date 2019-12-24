Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken yorum

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesi ile ilgili "Siyasi boyutuyla Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak" açıklamalarının ardından projeyle ilgili çok ilginç bir iddiada bulundu.

Kanal İstanbul projesindeki nedenin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak olduğunu öne süren Portakal, bununla ilgili bir mesaj yayımladı.

Fatih Portakal, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Kanal İstanbul'un yapılmak istenme nedeni bana göre, ne ihtiyaçtan, ne ticari bir gereksinimden. Parasal rant da ilk sırada değil. Bana göre ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak. Gizli ajandanın bu olduğunu düşünüyorum. ABD ne düşünüyor acaba?" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin her ne kadar karşı çıkmasına rağmen 2020 yılında başlanacak olan projeyle ilgili İBB dün projeden çekildiğini duyurmuştu.