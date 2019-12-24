Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken yorum

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesi ile ilgili "Siyasi boyutuyla Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak" açıklamalarının ardından projeyle ilgili çok ilginç bir iddiada bulundu.
Kanal İstanbul projesindeki nedenin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak olduğunu öne süren Portakal, bununla ilgili bir mesaj yayımladı.
Muhalefet partilerinin her ne kadar karşı çıkmasına rağmen 2020 yılında başlanacak olan projeyle ilgili İBB dün projeden çekildiğini duyurmuştu.
Son Güncelleme: 24.12.2019 23:31