Fenerbahçe Dergisi kapatılacak mı? Fenerbahçe'de zarar eden birimlere veda

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un zarar eden birimleri kapatma kararı aldığı ileri sürüldü. Kulübün ekonomik olarak zor günler geçirdiği öğrenilirken Fenerbahçe’nin resmi yayın organlarından Fenerbahçe Dergisi’nin kapatılacağı gündeme geldi.

Süper Lig’de inişli çıkışlı grafik sergileyen Sarı-Lacivertli ekip son olarak Sivasspor yenilgisi ile sosyal medya da en çok konuşulanlardan oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 25 puanla 5. sırada yer alırken taraftar, şampiyonluğu istiyor.

Fenerbahçe ekonomik olarak zor günler geçirirken sezon başında ‘Fener ol’ adlı yardım kampanyası başlatıp taraftardan para toplamıştı.

Fenerbahçe dergisinin zarar ettiği belirtilirken daha fazla kaynak yaratmak isteyen Ali Koç’un ilk önce kulüp dergisini kapatacağı öğrenildi.

Kısa süre içerisinde yayın hayatına son verilecek olan Fenerbahçe Dergisi'nin dijital hayatına devam etmesinin de zor olduğu belirtildi.