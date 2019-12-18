İstanbul 12°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110599
ALTIN
282.517
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7452
EURO
6.6025

Fenerbahçe Dergisi kapatılacak mı? Fenerbahçe'de zarar eden birimlere veda

Fenerbahçe, zarar eden birimlerle ilgili kararını verdi. Fenerbahçe, zarar eden birimlere veda edecek. Peki, Fenerbahçe Dergisi kapatılacak mı? İşte, yanıtı…

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:32
Fenerbahçe Dergisi kapatılacak mı? Fenerbahçe'de zarar eden birimlere veda

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un zarar eden birimleri kapatma kararı aldığı ileri sürüldü. Kulübün ekonomik olarak zor günler geçirdiği öğrenilirken Fenerbahçe’nin resmi yayın organlarından Fenerbahçe Dergisi’nin kapatılacağı gündeme geldi.

Süper Lig’de inişli çıkışlı grafik sergileyen Sarı-Lacivertli ekip son olarak Sivasspor yenilgisi ile sosyal medya da en çok konuşulanlardan oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 25 puanla 5. sırada yer alırken taraftar, şampiyonluğu istiyor.

Fenerbahçe ekonomik olarak zor günler geçirirken sezon başında ‘Fener ol’ adlı yardım kampanyası başlatıp taraftardan para toplamıştı.

fener ol ile ilgili görsel sonucu

Fenerbahçe dergisinin zarar ettiği belirtilirken daha fazla kaynak yaratmak isteyen Ali Koç’un ilk önce kulüp dergisini kapatacağı öğrenildi.

Kısa süre içerisinde yayın hayatına son verilecek olan Fenerbahçe Dergisi'nin dijital hayatına devam etmesinin de zor olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 18.12.2019 22:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV'de Serhan Asker görevinden istifa etti
Halk TV'de Serhan Asker görevinden istifa etti
Sefirin Kızı dizisi ilk yayın gününde dikkatleri üzerine çekti
Sefirin Kızı dizisi ilk yayın gününde dikkatleri üzerine çekti
İzlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi Guinness'e başvurdu
İzlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi Guinness'e başvurdu
Kral dizisi kadrosuna Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya dahil oldu!
Kral dizisi kadrosuna Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya dahil oldu!
Deniz Baysal hayranlarına kalp bıraktı
Deniz Baysal hayranlarına kalp bıraktı
Kanalların yayın akışları 16 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kanalların yayın akışları 16 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Popüler Haberler

Ramo dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Show tv ramo ne zaman başlayacak?
2020 Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya nitelikli işçi alımı başvuru adresi ve adaylar için şartlar
Mucize Doktor Ela neden yok? Diziden neden ayrıldı? Ela diziye geri dönecek mi?
Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?
Sigortam asgari ücretten yatırılıyor gösteriliyor? Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım?
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?
Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?
iPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir? İphone kalan batarya ömrü öğrenme
Kabin memuru nedir? Kabin memuru ( host / hostes ) nasıl olunur?
Mucize 2 Aşk’ı kaç kişi izledi? hafta sonu gişe hasılatı belli oldu
Gelir testi sonucu ne zaman, kaç günde belli olur? Gelir testi sonuç sorgulama ve öğrenme
Gelir belgesiz başvuru ile kredi kartı veren bankalar
Çukur Yunus kimdir? Gerçek adı nedir? Nazmi Kırık hakkında bilgiler
Peşinatsız konut kredisi veren bankalar
Kötü anılar nasıl siliyor? Hafıza sildirme nedir? TMS tedavisi nasıl olur?
Reef Break 2. sezon yayınlanacak mı?
Evde doğal aloe vera kremi yapılışı ve cilde faydaları
Mucize Doktor dizisi hangi gün yayınlanıyor? Mucize Doktor dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Serebral Palsi hastalığı yeni doğan bebeklerde nasıl anlaşılır?
Jet Sosyete dizisi nasıl izlenir? Jet Sosyete yayın günü ve kanal bilgisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.