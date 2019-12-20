Ferhat ile Şirin Cemal kimdir? Gerçek adı nedir? Sarp Akkaya hakkında bilgiler

Fox TV’nin iddialı yapımları arasında yer alan Ferhat ile Şirin dizisi O3 Medya ve Artistanbul prodüksiyonluğunda hayata geçiriliyor. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği diziyi Savaş Korkmak kaleme alıyor. Kısa sürede kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran Ferhat İle Şirin dizisine iddialı bir isim transfer oldu. Başrolünü Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın üstlendiği Ferhat ile Şirin dizisinin oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya dahil oldu. Akkaya son olarak Kurşun dizisinde rol almıştı.

Ferhat ile Şirin Cemal kimdir?

Sarp Akkaya kimdir?

Sarp Akkaya, dizinin en gizemli karakterlerinden olan Cemal’e hayat verecek. Dizide Cemal karakteriyle öne çımaya hazırlanan Sarp Akkaya, Ferhat’ın hayatında bulunacak ve onun zorlu mücadelesinde en büyük destekçisi olacak. Cemal’in dahil olmasıyla Ferhat, Banu ve Şirin arasındaki dengeler de değişecek.

13 Mayıs 1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sarp Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuş ve çok sayıda tiyatro oyununda rol almıştır. Henüz genç yaşlarda ilk dizi projesine başlayan Akkaya, Bizim Aile’de rol almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu’da Servet karakteriyle kitlelerce tanınan Akkaya, yıldızını Ezel dizisinde canlandırdığı Tefo karakteriyle parlattı.

Ferhat ile Şirin oyuncu kadrosu

Başrolünü Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın üstlendiği dizide, Ushan Çakır, Yıldıray Şahinler ve Işıl Yücesoy de rol alıyor.