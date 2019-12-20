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Ferhat ile Şirin Hayriye neden ayrıldı, neden yok? Işıl Yücesoy diziden ayrıldığını açıkladı!

Fox TV ekranlarında yayınlanan dizilerden biri olarak karşımıza çıkan Ferhat ile Şirin dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli oyuncu Işıl Yücesoy diziden ayrıldığını açıkladı! Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Ferhat ile Şirin dizisindeki Hayriye neden ayrıldı, neden yok? İşte ayrılık ile ilgili ayrıntıların tümü…

20 Aralık 2019 Cuma 18:35
Ferhat ile Şirin Hayriye neden ayrıldı, neden yok? Işıl Yücesoy diziden ayrıldığını açıkladı!

Fox TV ekranlarından yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisi başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Oyuncu kadrosuna bakıldığında Cansu Dere, Leyla Tanlar ve Tolga Sarıtaş, Ushan Çakır, Yıldıray Şahinler, Emel Çölgeçen, Şehsuvar Aktaş, Alican Barlas, Nihan Gür ve Işıl Yücesoy gibi deneyimli isimlerin yer aldığı Ferhat ile Şirin dizisinde oldukça sürpriz bir ayrılık yaşandı.

O3 Medya ve Artistanbul tarafından ortaya konan ve her Cuma akşamı Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Ferhat ile Şirin dizisinde oyuncu kadrosundan çıkan oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Elde edilen bilgilere göre Mehmet Ada Öztekin tarafından yönetilen Ferhat ile Şirin dizisinden ayrılan isim Işıl Yücesoy oldu. Işıl Yücesoy dizide Hayriye karakterini canlandırıyordu. Deneyimli oyuncu diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte Işıl Yücesoy’un Ferhat ile Şirin dizisinden ayrıldığını duyurduğu paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu.

“Hayriye’nin torunlarının hayatına yeteri kadar katkısı olamayacağını anladığım için 5. bölüm itibarıyla hayatlarından gönül rızam ile çekilme kararı almış bulunmaktayım. Bu konuda bana anlayış gösteren yapımcılarımız O3 Medya ve Artistanbul Medya’ya teşekkür eder, Ferhat ile Şirin projesine emek veren tüm ekibe sevgi ve başarı dileklerimi iletirim”

Ferhat ile Şirin dizisinde Hayriye karakteri Karalı ailesinin başındaki kişi olarak görülüyordu. Torunları Banu ile Şirin’i korumak için her şeyi yapabilecek olan Hayriye karakteri oldukça otoriter bir profil çiziyordu.

İzleyiciler Işıl Yücesoy’un diziden ayrılmasına üzüldüklerini ve ne kadar şaşırdıklarını paylaşımın altına yaptıkları yorumlar ile dile getirdiler.

Son Güncelleme: 20.12.2019 18:35
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