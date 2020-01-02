Ferhat İle Şirin neden yayından kaldırıldı? Ferhat ile Şirin final bölümü neden yayınlanmadı?

O3 Medya ve Artistanbul’un yapımcılığında ve Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğinde ekranlara gelen Ferhat ile Şirin dizisi flaş bir kararla yayından kaldırıldı. Başrolünü Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın üstlendiği Ferhat ile Şirin dizisinin henüz 5. bölümünde yaşanan senarist değişikliği ve kötü giden reytingler diziyi final dahi yaptıramadan bitirmeye sevk etti.

Dizideki düşük reytingler sebebiyle Cansu Dere’nin huzursuz olduğu bilinmekteydi.