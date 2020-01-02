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Ferhat İle Şirin neden yayından kaldırıldı? Ferhat ile Şirin final bölümü neden yayınlanmadı?

Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar gibi ünlü isimlerin başrolünü üstlendiği Ferhat ile Şirin bir anda yayın akışından çıkarıldı. Yaşanan gelişmelerden sonra Ferhat ile Şirin neden yayından kaldırıldı ve Ferhat ile Şirin final bölümü neden yayınlanmadı soruları da yanıt buldu.

02 Ocak 2020 Perşembe 02:01
Ferhat İle Şirin neden yayından kaldırıldı? Ferhat ile Şirin final bölümü neden yayınlanmadı?

O3 Medya ve Artistanbul’un yapımcılığında ve Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğinde ekranlara gelen Ferhat ile Şirin dizisi flaş bir kararla yayından kaldırıldı. Başrolünü Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın üstlendiği Ferhat ile Şirin dizisinin henüz 5. bölümünde yaşanan senarist değişikliği ve kötü giden reytingler diziyi final dahi yaptıramadan bitirmeye sevk etti.

Dizideki düşük reytingler sebebiyle Cansu Dere’nin huzursuz olduğu bilinmekteydi.

Son Güncelleme: 02.01.2020 02:01
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