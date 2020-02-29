Fox Tv Baraj dizisi konusu oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler!

Yağmur Ünal – Fatih Ahsoy yapımcılığında ekranlara taşınmaya hazırlanan Fox TV dizisi Baraj ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Burak Yörük, Damla Biran Yılmaz ve Feyyaz Duman’ın başrolünü üstlendiği dizide oyuncu kadrosu ortaya çıkmaya başladı.

Baraj oyuncu kadrosu

Burak Yörük (Kadir)

Burak Yörük, 1995 yılının Mayıs ayında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 23 yaşında Burak Yörük TV karşısına çocukken çıkmayı başarıyor. İstanbul’da bulunan Beykent Üniversitesi Tiyatro dalında öğrenim hayatını sürdürüyor.

Biran Damla Yılmaz

1997 yılında dünyaya gelen Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Eylül ile hafızalarda yer bulmuştur. Ünlü oyuncu, Canevim dizisinde başrolde rol almıştır. Üç sezon boyunca Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan Yılmaz, Mucize 2 filminde yer almıştır. Yasak isimli diziyle ilk kez kameraların karşısına geçen ünlü oyuncu Esma rolüyle kitlelerce tanınmıştır.

Feyyaz Duman

1982 yılında Mardin’de dünyaya gelen Feyyaz Duman, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü mezunudur. 2014 yılında ‘’Annemin Şarkısı’’ yapımıyla ödül alan Duman; Fotoğraf, Zagros, Zor Bir Karar, İçerde gibi yapımlarda rol almıştır.

Sumru Yavrucuk (Zerrin)

Mesut Yılmaz (İsmet)

Barış Serkan Karakurt

Osman Ataseven

Tuna Orhan (Ekrem)

Iman Casablanca (Ümran)

Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

Şamil Kafkas (Halil)

İhsan İlhan (Yaşar)

Sait Genay (Orhan)

Rana Cabbar