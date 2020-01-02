Fox Tv Baraj dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

1977 yılında Türkan Şoray, Tarık Akan ve Nasır Melek’in rol aldığı Baraj filmi dizi oluyor. Filmin 2020 yılında dizi versiyonu Fox Tv ekranlarında yer alacak. Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, dizi için daha öncede girişimlerde bulunmuştu. Şimdi ise dizinin yapımcılığını da üstlenen Yağmur Ünal, Fatih Aksoy’la birlikte diziyi hayata geçirecek. Fox TV ekranlarında yer alacak Baraj dizisinin senaristliğini ise Hasan Tolga Pusat yapacak.

Baraj filmi konusu

Film 1977 yılında yapılmış bir Türk filmidir. Baraj filminin yönetmenliğini Orhan Aksoy yapmıştı. Filmin başrollerinde Türkan Şoray, Tarık Akan ve Nasır Melek yer almıştı. Dizinin senaryosunda ise Safa Önal imzası vardı. Filmde baraj inşaatında çalışan ustabaşı Nazım ile genelevde çalışan Aysel’in birbirine yakınlaşması işlenir. Aysel ile tanışmaya çekinen Orhan’ın Aysel’in şantiyeye gelmesi sonucu olaylar farklı noktalara girer.

Baraj dizisi tüm oyuncuları

Biran Damla Yılmaz (Aysel): 28 Haziran 1986 yılında Gebze’de dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa 14 yaşında başlayan güzel oyuncu ilk oyunculuk denemesini Ada isimli aksiyon filminde yapmıştır. Çılgın Dershane filminin dördüncü serisinde yer alan ünlü oyuncu Beyaz Yalan ve Kırgın Çiçekler adlı dizilerde de yer almıştır.

Kerem Bürsin (Orhan): 4 Haziran 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Yakışıklı oyuncu çok uzun süre Amerika’da yaşamıştır. Amerika’da bazı Hollywood projelerinde yer almıştır. Ayrıca burada ‘En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu’ ödülünü kazanmıştır. 2013 yılında ülkeye dönen Bürsin birçok projeden teklif almış ve Güneşi Beklerken dizisiyle ekranlarda yer almıştır. Yakışıklı oyuncu 2014 yılında Unutursam Fısılda adlı sinema filminde de yer almıştır. Ardından Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Muhteşem İkili gibi projelerde de yer almıştır.

Serhat Kılıç (Nazım Usta): 8 Temmuz 1975 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Burada Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tiyatro bölümünde eğitim görmüştür. Ayrıca Hacettepe Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde reji üzerine master yapmıştır. Bunun yanı sıra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1992’den 2001 yılında kadar radyo programcılığı yapmıştır. Ekranlara Uyanık Bar isimli programlar Fox TV ‘de atılmıştır. 2010 yılında yer aldığı Veda filmiyle ününü arttırmıştır. 2012 yılında Seksenler dizisindeki Ergun Plak karakteriyle herkesin sevgilisi oldu.