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Fox TV Bay Yanlış dizisi oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!

Fox TV ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan yeni dizi Bay Yanlış’ın oyuncu kadrosu ve hikayesi tamamlandı. İzleyiciler Bay Yanlış dizisinin oyuncularını merak ediyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 20:32
Fox TV Bay Yanlış dizisi oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!

Fox TV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in yapacağı ve senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak’ın yazdığı Bay Yanlış dizisi çok yakında Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. Bay Yanlış dizisi oyuncu kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç ve Taygun Sungar gibi seyircinin gönlünde taht kuran oyuncular yer alacak.

Dizinin konusuna gelecek olursa, Özgür (Can Yaman) zengin biridir. Ancak bohem takılmaktadır. Aşka inanmamaktadır. Barmenlik yapmaktadır. Ezgi ise (Özge Gürel) düzgün bir ilişki yaşayıp evlenmek isteyen bir karakterdir. Ezgi’nin yanlış ilişkilerden sıkıldığını ve kararlı bir ilişki yaşamak istediğini anlayan Özgür ise ona fikir vermeye başlar. Ezgi’nin hoşlandığı erkeklerle ilgili ona taktikler verir. İki komşu olan Ezgi ile Özgür bakalım zaman içerisinde neler yaşayacak? Hep birlikte göreceğiz.

Aşk mı, mantık mı?

Ya ikisi arasında kalırsan...

Hangisini seçersin?

Kadınlar aşkı mı yanlış yaşıyor?

Yanlış adamlara mı aşık oluyor?

Bay Yanlış çok yakında Fox TV ekranlarında olacak.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 20:32
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