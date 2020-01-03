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Fox TV Benimle Söyle jüri üyeleri kimler? Benimle Söyle 2020 Fox TV’de ne zaman başlıyor?

Fox Tv ekranlarında yepyeni bir şarkı yarışması yayınlanacak. Fox Tv Benimle Söyle yarışmasının jüri üyeleri kim? Benimle Söyle 2020 Fox Tv'de ne zaman başlıyor? İzleyici heyecanla yeni yarışma programını bekliyor.

03 Ocak 2020 Cuma 10:17
Fox TV Benimle Söyle jüri üyeleri kimler? Benimle Söyle 2020 Fox TV’de ne zaman başlıyor?

Fox Tv ekranlarına gelecek olan şarkı yarışması heyecanla bekleniyor. ‘’Benimle Söyle’’ adlı şarkı yarışması yabancı bir formattan Türkiye’ye uyarlanmıştır. ‘’’All Together Now’’ adıyla bilinen yarışma programı Fox Tv ekranlarında ‘’Benimle Söyle’’ adıyla yayınlanacak. Medyapım tarafından üstlenen şarkı yarışması için geri sayım başladı. Sürpriz isimlerin jüride yer aldığı yarışmayı seyirci merakla bekliyor.

Benimle Söyle Şarkı Yarışması Jüri Üyeleri Kimler?

Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın yapacağı Benimle Söyle şarkı yarışmasında sektörlerinde uzman 100 jüri üyesi yer alacak. Farklı formatta olan şarkı yarışmasında yer alan jüri üyeleri merak ediliyor. Sesine güvenen yarışmacıları dinleyecek olan jüri üyeleri şunlar olacak:

Ayta Sözeri, Ferman Akgül, Ahmet Güvenç, Orçun Sünear, Melihat Gülses, Gür Akat, Cenk Bıyık, Metin Arolat, Nikki Wild, Sinem Balık, Didem Balık, Çiğdem Doğu, Nebi Birgi, Mine Mucur, Hüseyin Kağıt, Ankaralı Yasemin, Yelda Kırçuval, Cem Kılıç, Gülçin Ergül, Rojin, Can Oflaz, Nuri Harun Ateş, Ekin Su, Seçil Gür, Ahmet Muhsin Tüzer…

Yarışmacılar jüri üyelerini ayağa kaldırarak kendilerine eşlik etmesini sağlamaya çalışacak. Başaran yarışmacılar kendi aralarında yarışmaya devam edecek. Jüri üyelerinin çoğunu ayağa kaldırmayı başaran yarışmacı yarışmayı kazanacak.

Son Güncelleme: 03.01.2020 10:17
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