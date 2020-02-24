FOX TV’nin Öğretmen dizisi fragmanı ile tepki topladı!
FOX TV'nin Öğretmen dizisi fragmanı ile tepki topladı. Bir öğretmenin öğrencilerine şiddet uyguladığı ve okulda bomba patlattığı sahnelerin yer verildiği fragman için öğretmenler RTÜK'e başvurdu.
24 Şubat 2020 Pazartesi 00:39
FOX Tv’de başlayacak olan Öğretmen dizisi, yayınlanan fragmanı ile tepki çekti. Bir öğretmenin okulda bomba patlattığı ve öğrencilere şiddet uyguladığı sahnelerin verildiği fragman için öğretmenler RTÜK’e başvurdu.
Dizide İlker Kaleli’nin canlandırdığı öğretmen karakterinin, öğrencisine şiddet uygulayarak bıçak çekmesi birçok öğretmen tarafından eleştirildi. Öğretmenlik mesleğinin yanlış bir şekilde gösterildiğini savunan öğretmenler, ‘’RTÜK’ün olaya el atması lazım. Öğretmenin, öğrencisine şiddet uyguladığı sahneler bizi rahatsız etti. Bunu kabul edemeyiz. Bu sahneler öğretmenlik mesleğine zarar veriyor’’ yorumlarında bulundu.
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