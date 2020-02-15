Fox’un Yeni Dizisi Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak? Belli olan oyuncular kimler?

En çok izlenen dizilere imza atan Fox Tv yeni bir dizi ile ekranlarda olacak. Yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği uyarlama dizinin senaryosunu Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan kaleme alıyor. A Mother’s Guilt'ten uyarlanan dizinin yönetmenliğini ise Yüksel Aksu ile Filiz Gülmez Pakman yapıyor.

Özge Özberk kimdir?

Dizi fedakar bir annenin hayatını anlatacak ve dizinin başrol oyuncusu olan Suna’yı Özge Özberk canlandıracak. Suna, oğlu için her şeyin üstesinden gelebilecek bir annedir.

1976 İstanbul doğumlu olan Özge Özberk İstanbul Üniversitesi mezunudur. Bir tane oğlu bulunan ve bir evlilik yapmış olan Özge Özberk Açık Aile oyunu ile adından söz ettirmiştir. Ekranlarda yayınlanacak olan Bir Annenin Günahı dizisinde ise Suna karakterine hayat verecektir.