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Fox’un Yeni Dizisi Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak? Belli olan oyuncular kimler?

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Bir Annenin Günahı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer almaktadır. Kim hangi karakteri canlandırmaktadır? İşte detaylar..

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:00
Fox’un Yeni Dizisi Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak? Belli olan oyuncular kimler?

En çok izlenen dizilere imza atan Fox Tv yeni bir dizi ile ekranlarda olacak. Yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği uyarlama dizinin senaryosunu Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan kaleme alıyor. A Mother’s Guilt'ten uyarlanan dizinin yönetmenliğini ise Yüksel Aksu ile Filiz Gülmez Pakman yapıyor.

Dizi fedakar bir annenin hayatını anlatacak ve dizinin başrol oyuncusu olan Suna’yı Özge Özberk canlandıracak. Suna, oğlu için her şeyin üstesinden gelebilecek bir annedir.

Özge Özberk kimdir?

1976 İstanbul doğumlu olan Özge Özberk İstanbul Üniversitesi mezunudur. Bir tane oğlu bulunan ve bir evlilik yapmış olan Özge Özberk Açık Aile oyunu ile adından söz ettirmiştir. Ekranlarda yayınlanacak olan Bir Annenin Günahı dizisinde ise Suna karakterine hayat verecektir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:00
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