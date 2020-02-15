Friends dizisi yeni bölüm için anlaşma sağlandı! Friends dizisi ne zaman başlayacak?

Hayran kitlesi epey kalabalık olan bir döneme damga vuran Friends yeni bölümleri ile geliyor. Dünya çapında fenomen olan Friends dizisi, 25.yıldönümünü kutladı. Dizinin yıldızlarının Waner Bros’la özel bölüm için prensipte anlaştığı duyuruldu.

Jennifer Aniston, Friends ekibiyle bir proje üzerinde çalıştıklarını bildirmişti. Ardından HBO Max’in özel bir bölüm için hazırlıklara başladığı iddia edildi. Friends ekibinin yeniden bir araya geleceği bir bölümün yolda olduğu yönündeki spekülasyonlar, Matthew Perry'nin 5 Şubat'ta Twitter'da yaptığı "Büyük haber geliyor" paylaşımıyla tekrar gündeme geldi.

10 sezon boyunca devam eden ve dünya çapında en sevilen dizilerden biri olan ABD yapımı Friends tekrar başlıyor. Friends yıldızlarının HBO Max'te yayımlanacak bir saatlik özel bölüm için Waner Bros'la prensipte anlaştığı öğrenildi.

Wall Street Jounal’ın haberine göre nisan ayında lansmanı yapılması beklenen stream platformu HBO Max’te yayınlanacak. Dizi için Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry'nin her birine özel bölümde alacakları rol için 3 milyon ila 4 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon - 24 milyon TL) arasında ödeme yapılacak. Oyunculuğa ödenecek toplam miktarın 20 milyon dolar civarında olduğu iddia edilmekte.