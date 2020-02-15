Friends dizisini izleyenler, yeni bölümün yayınlanması için dizi ekibine yoğun isteği devam ediyordu. Bu müjdeli haberle dizi seveler adeta bayram etti. Matthew Perry, 5 Şubat’ta Twitter’da “Büyük haber geliyor” paylaşımıyla hayranlarını mutlu etti. 10 sezon boyunca devam eden dizi, yayınlandığı dönem bir efsaneye dönüşmüştü. ABD yapımı Friends, Wall Street Jounal’ın haberine göre nisan ayında lansmanı yapılması beklenen stream platformu HBO Max’te yayınlanmak üzere çekilecek. Friends oyuncuları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry'nin her birine özel bölümde alacakları rol için 3 milyon ile 4 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon - 24 milyon TL) arasında ödeme yapılacak. Oyunculara ödenecek toplam miktarın 20 milyon dolar civarında (yaklaşık 120 milyon TL) olduğu iddia ediliyor. Ayrıca orijinal Friends dizisinin ortak yaratıcıları Marta Kauffman ve David Crane’nin de bu özel projeye dahil olması bekleniyor.
Friends dizisi yeniden mi başlıyor? Jennifer Aniston'dan Friedns dizi severlerine müjde
Friedns dizi severlerine müjde! Efsanelerin arasında yer alan dizi Friends tekrar dönüyor. Jennifer Aniston duyurdu! Friends dizisi yeniden mi başlıyor diyenler için işte, detaylar…
15 Şubat 2020 Cumartesi 14:33
Son Güncelleme: 15.02.2020 14:33