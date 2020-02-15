Friends dizisi yeniden mi başlıyor? Jennifer Aniston'dan Friedns dizi severlerine müjde

Efsaneler arasında yer alan dizi Friedns, özel bölümüyle tekrardan sevenleriyle buluşacak. Dizi ekibi, dizinin 25. yıl dönümünü kutlarken özel bir bölümle geri döneceği duyuruldu. HBO Max'in yayın hayatına destek amacıyla toplanacak ekip, senaryosuz bir şekilde bir araya gelecek. Dizinin yıldızları Waner Bros’la özel bölüm için prensipte anlaştı.

Friends dizisini izleyenler, yeni bölümün yayınlanması için dizi ekibine yoğun isteği devam ediyordu. Bu müjdeli haberle dizi seveler adeta bayram etti. Matthew Perry, 5 Şubat’ta Twitter’da “Büyük haber geliyor” paylaşımıyla hayranlarını mutlu etti. 10 sezon boyunca devam eden dizi, yayınlandığı dönem bir efsaneye dönüşmüştü. ABD yapımı Friends, Wall Street Jounal’ın haberine göre nisan ayında lansmanı yapılması beklenen stream platformu HBO Max’te yayınlanmak üzere çekilecek. Friends oyuncuları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry'nin her birine özel bölümde alacakları rol için 3 milyon ile 4 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon - 24 milyon TL) arasında ödeme yapılacak. Oyunculara ödenecek toplam miktarın 20 milyon dolar civarında (yaklaşık 120 milyon TL) olduğu iddia ediliyor. Ayrıca orijinal Friends dizisinin ortak yaratıcıları Marta Kauffman ve David Crane’nin de bu özel projeye dahil olması bekleniyor.