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Galip Derviş tekrar bölümleri hafta sonu Kanal D'de

Engin Günaydın, Algı Ege ve Ersin Korkut'un rol aldığı Galip Devriş tekrar bölümleri hafta sonu Kanal D'de olacak. Fenomen yapım tekrar bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 23:07
Galip Derviş tekrar bölümleri hafta sonu Kanal D'de

Televizyon ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Galip Derviş dizisi tekrar bölümleriyle yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Engin Günaydın, Algı Eke, Ersin Korkut, Deniz Türkali ve Orhan Güner’in rol aldığı Galip Derviş dizisi hafta sonu tekrar bölümleriyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Galip Derviş ne zaman yayınlanacak?

Galip Derviş dizisi Cumartesi saat 23.00’te Pazar günü saat 23.45’te Kanal D ekranlarında olacaktır.

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Son Güncelleme: 25.03.2020 23:07
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