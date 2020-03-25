Galip Derviş tekrar bölümleri hafta sonu Kanal D'de

Televizyon ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Galip Derviş dizisi tekrar bölümleriyle yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Engin Günaydın, Algı Eke, Ersin Korkut, Deniz Türkali ve Orhan Güner’in rol aldığı Galip Derviş dizisi hafta sonu tekrar bölümleriyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Galip Derviş ne zaman yayınlanacak?

Galip Derviş dizisi Cumartesi saat 23.00’te Pazar günü saat 23.45’te Kanal D ekranlarında olacaktır.

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