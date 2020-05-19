Garip filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Garip filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Usta oyuncu Garip filminde Ece Alton’la birlikte yer alıyor. İzleyiciler filmin konusunu, ne zaman ve nerede çekildiğini merak ediyor. Film bu akşam saat 20:00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Garip oyuncuları

Garip filminde Kemal Sunal ve Ece Alton başrollerde yer alıyor. Filmde ikiliye şu isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Fatoş Sezer, Naci Akman'ın Eşi

Reha Yurdakul, Kemal'in Arkadaşı

Sevil Üstekin, Ev Sahibi Şaheser Hanım

Aslan Altın, Naci Akman

Tuncer Sevi, Kemal'in Galatasaraylı Arkadaşı

Necdet Yakın, 13 Çocuğu Olan Adam

Osman F. Seden, Yapımcı

Garip konusu

Garip filmi Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biridir. Filmde Kemal Sunal sandalın için bir bebek bulur. İlk başlarda bebeği bırakmaya çalışan Kemal, zaman geçtikçe ona bağlanır ve bebeği sevgisiyle büyütür. Küçük bebek büyümüş ve artık babasına iş hayatında yardım eder. Oldukça akıllı ve zeki olan sevimli kız babasıyla Galatasaray- Beşiktaş maçlarına gider. Zaman içerisinde kızın gerçek ailesi onu bulur ve geri almak ister. Ancak küçük kız yani Fatoş, kendisini büyüten Kemal’i gerçek babası olarak görür.

Garip filmi kaç yılında ve nerede çekildi?

Usta yönetmen Memduh Ün’ün yönetmen koltuğunda oturduğu film 1986 yılında İstanbul’da çekilmiştir. Filmin büyük çoğunluğu Beşiktaş semtinde çekilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 21:48