Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı

Uzunca bir süredir televizyon ekranlarına giriş yapmaya hazırlanan Gel Dese Aşk dizisinin ilk görüntüleri paylaşıldı. Öykü Gürman’ın sesinden faydalanılan dizide Osman Sınav yeni bir yapıma daha farkını katıyor. Gürman aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosunda da yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde elde ettiği tecrübeler sonrasında yeni karakteri merak edilen Gel Dese Aşk dizisinde; Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik gibi isimler başrolü üstleniyor.

Gel Dese Aşk tanıtım fragmanı

Konusu ve oyuncu kadrosuyla ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Gel Dese Aşk dizisi Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak.