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Gel Dese Aşk Onur kimdir? Gerçek adı nedir? Yiğit Koçak rol aldığı bilgiler

Atv ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın ilk bölümü sonrasında izleyiciler Onur karakterini merak etmeye başladı. İlk bölüm izleyenleri Gel Dese Aşk Onur kim? sorusunu araştırmaya başladı. İşte Sitare'nin oğlu.

10 Mart 2020 Salı 21:50
Gel Dese Aşk Onur kimdir? Gerçek adı nedir? Yiğit Koçak rol aldığı bilgiler

ATV’nin yeni dizisi Gel Dese Aşk’ın ilk bölümü sonrasında diziyi izlemeye karar verenler karakterlerin kim olduğunu araştırmaya başladı. İlk bölümünün en dikkat çeken karakteri ise Onur oldu.

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik’in başrolünde yer aldığı Gel Dese Aşk dizisinde Onur, Sitare’nin oğludur. Barlas ve Sitare çiftinin oğlu olan Onur el bebek gül bebek büyütülmüştür. Derin ile de yakın arkadaş olan onur diziyi beğenenler tarafından araştırılmaya başlandı.

Gel Dese Aşk Onur (Yiğit Koçak) kimdir?

Yiğit Koçak, Gel Dese Aşk dizisinde Sitare’nin oğlu Onur karakterine hayat vermektedir. Annesinin göz bebeği olan Onur karakterinin dizide ki etkisi çok önemli olacağa benziyor.

Yiğit Koçak, Ekim 1995’te Samsun’da dünyaya gelmiştir. Son olarak yine Atv ekranlarında Kimse Bilmez dizisinde Sinan rolü ile izleyici karşısına geçen Koçak 188 cm boyundadır. Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk üzerine eğitim alan Yiğit Koçak dizilerde ki başarıları ile kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Terazi burcu olan Koçak, geçmiş yıllarda ki vine’ları ile tanınmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümünden mezun olan genç oyuncu 2017 yılında yayınlanan Seni Kimler Aldı dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçmiştir. dizide canlandırdığı Mehmet rolü ile beğeni toplayan ve aranan bir oyuncu haline gelen Koçak Kimse Bilmez dizisinde ana karakter olan Sevda’nın erkek kardeşi Sinan olarak izleyicilerin beğenisi toplamıştır.

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:50
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