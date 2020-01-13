2005 yapımlı savaş türünde gösterime çıkan Gelibolu filmi yarın akşam saat 03:30 da Kanal D ekranlarına gelerek seyirciler ile buluşacak. Gelibolu filmini sevenler "Gelibolu nerede çekildi?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Peki, Gelibolu filminin oyuncuları kimler? Gelibolu nerede çekildi, konusu nedir? İşte, Gelibolu filmine dair tüm detaylar haberimizde...
Gelibolu filminin oyuncuları kimler?
Zafer Ergin,
Demetri Goritsas,
Jeremy Irons,
Sam Neill
Zafer Ergin kimdir?
Zafer Ergin, 1942 yılında dünyaya geldi. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur. Çeşitli birçok film ve dizide rol aldı. Kendini Kurtlar Vadisi dizisinde rol alarak duyurdu. Daha sonra "Arka Sokaklar" dizisinde oynayarak kendini sevdiren başarılı bir oyuncu oldu.
Filmografisi
Ankara Cinayeti – 2006
Arka Sokaklar – 2006 Rıza Baba
Döngel Karhanesi – 2005 Başkan
Kanlı Düğün – 2005
Zalim – 2003
Kurtlar Vadisi – 2003 Mehmet Karahanlı-Baron
Hırsız – 2001
Deli Yürek: Bumerang Cehennemi – 2001 Şeref
Berlin in Berlin – 1993
Bir Tren Yolculuğu – 1988
Yaprak Dökümü – 1987
Çalıkuşu – 1986
Bağdat Hatun – 1981
Demetri Goritsas kimdir?
Yunan ve Norveç ebeveynlerinden Demetri Goritsas, ABD'de doğdu, Britanya Kolumbiyası'nda büyüdü ve yetişkin yaşamını Londra, İngiltere'de yaşadı. Televizyon ve filmin yanı sıra, Londra sahnesinde, Kraliyet Ulusal Tiyatrosu ve Kraliyet Mahkemesi'nde sahne alan Edward Albee, John gibi ünlü yazarlarla birlikte çalışmalar yaptı.
Filmografisi
Güçlü Bir Yürek
Bagajdaki Melek
Angel of Decay
Casus Oyunu
Jeremy Irons kimdir?
1948 doğumlu İngiliz oyuncu, manastır okuluna gönderildi. Hayvanlara olan sevgisi sebebiyle veteriner olmak istedi ama, okula alınmayınca ikinci isteği olan oyunculuğu seçti. Bir süre küçük bir tiyatroda sanat yönetmenliği yaptıktan sonra, Bristol'e gitti ve burada çeşitli oyunlar sergiledi. 1971'de Londra'ya yerleşen oyuncu irilli ufaklı çeşitli film dizilerde rol almaya başladı ve kısa sürede teklifler aldı. 1980 yılında çevrilen "Nijinsky" filmindeki rolü ile oldu. 1990 yılında"Reversal of Fortune" ile Irons, En İyi Aktör Oscar'ını aldı. Irons'ı en son, The Borgias ile geçen sezon tv'de izledik.
Filmografisi
Watchmen
Kızıl Serçe
An Actor Prepares
Adalet Birliği
Sam Neill kimdir?
Sam Neill, doğum adıyla Nigel Neill, 14 Eylül 1947 tarihinde Kuzey İrlanda’nın Omagh şehrinde dünyaya geldi. Sam Neill, İngiliz Edebiyatı okudu. Ardından Yeni Zelanda Oyuncuları ve başka çeşitli tiyatro gruplarıyla çalıştı. Oyunculuğunun yanı sıra film yönetmenliği, kurguculuk ve senaryo yazarlığı da yaptı. Sinema ve televizyondaki çalışmalarıyla tanınan oyuncu, Steven Spielberg’ün Jurassic Park ve Jane Campion’un Piyano filmleriyle iyi tanındı.
1988 yılından 1990’a kadar Karanlıkta Bir Çığlık, İnanç Adımı, Fransız Devrimi, Çin’in Gölgesi gibi filmlerde oynadı. 1990 yılında Kızıl Ekim filminde Yüzbaşı Borodin’i canlandırdı. Kızıl Ekim’i John McTienan yönetirken, başrollerde Sean Connery, Alec Baldwin ve Scott Glenn başrollerde yer aldı. Kızıl Ekim, 1 Oscar kazanmayı başardı. Piyano, 3 Oscar kazandı, 56 ödül aldı ve 42 ödüle aday gösterildi. 7 milyon Dolar’a çekilen film sadece Amerika’da toplamda 40 milyon Dolar hasılat elde etti.
Filmografisi
Kızıl Ekim
Çılgınlığın Ötesinde
Merlin
Ufuk Faciası
Vahşiler Firarda
Kaçış Planı
Saplantı
Piyano
Yolcu
Ölüm Sessizliği
Tavşan Peter
Gelibolu filminin konusu nedir?
Çanakkale Savaşı unutulmayan izlerle dolu. Birinci Dünya Savaşı’nda çok zor zamanlarla dolu günler. Yeni Zelandalı Avustralyalı ve Türk askerler olmak üzere bambaşka coğrafyanın insanları unutulmayan savaşta çok kayıplar verdi. Bu dünyada belki de en büyük askeri çıkartmalardan biriydi. Yüz yıllar boyunca hatırlanması gereken büyük bir mücadelenin yansımalarını perdede izlemek insanı derinden etkiliyor.