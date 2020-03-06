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Gelinim Mutfakta 6 Mart Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?

Gelinim Mutfakta yarışması 6 Mart Cuma bilezikleri kim aldı, haftanın kazananı kim oldu ve finalde yarışmadan kim elendi sorularının yanıtı merak edilmeye başlandı. İşte Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın kazananı olan yarışmacı.

06 Mart 2020 Cuma 13:48
Gelinim Mutfakta 6 Mart Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?

Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta günün birincisi belirlenmekte ve yarışmaya her hafta yeni isimler dahil olmaktadır. Haftanın bölümlerde çeyrek altınların sahibi belli olmakla birlikte yarışmada yaşanan rekabet hat safhada olduğundan şüphesiz gerginlikler de yaşanmaktadır. Bazı yarışmacıların yemek şekilleriyle kaynanalara tüyo verdiği iddiaları üzerine gelinler arasında gerginlikler de artıyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasında en iyi performansı gösteren yarışmacı yapılan puanlamaların sonucunda belirlenmektedir. Günün liderinin belirlenebilmesi ve yarışmaya veda edecek isimlerin belirlenebilmesi için puanlar verilmektedir.

Gelinim Mutfakta oluşan toplam puanlar ve 6 Mart kim elendi? Kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk gününde Başak 14 puan alırken onu sırasıyla 12 puanla Özlem, 10 puanla Ezgi ve 9 puanla Elif takip ediyor.

Gelinim Mutfakta 3 Mart Salı günü 14 puanla Ezgi ilk sırada yer alırken onu sırasıyla; 12 puanla Özlem, 11 puanla Başak ve 7 puanla Elif takip ediyor.

Gelinim Mutfakta 4 Mart Çarşamba günü ilk sırada yer alan yarışmacı 14 puanla Ezgi olurken onu sırasıyla 12 puanla Özlem, 11 puanla Başak ve 7 puanla Elif takip ediyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 Mart Perşembe günü 12 puanla Elif ve Başak ilk sırada yer alırken onu sırasıyla 10 puanla Özlem ve 9 puanla Ezgi takip etti.

Gelinim Mutfakta 6 Mart Cuma kim elendi? Kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 2-6 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak haftanın birincisi olan yarışmacı açıklanır açıklanmaz sitemize eklenecektir.

Son Güncelleme: 06.03.2020 13:48
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