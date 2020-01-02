Gelinim Mutfakta Burçin ve Kaynanası Özden kimdir?

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçtiğimiz hafta büyük iddialar ortaya koymasına karşın istediği neticeyi alamayan Pelin, hafta başından bu yana sergilediği performansla en düşük puanı toplayarak yarışmaya veda eden isim oldu. Haftanın yeni yarışmacısı Burçin ise Pelin’in masasına gelen yarışmacı oldu.

Burçin, kayın validesi ile 30 Aralık 2019 Pazartesi günü programa dahil oldu. Elindeki ayvayı süsleyip Elif’in masasına koyan Burçin ‘’Ayvayı yediniz diyorum.’’ diye mesaj yolladı. Kaynana Özden Hanım ile Burçin yarışmaya gelir gelmez sıradan isimler olmadıklarını gösterdiler. Fakat yarışmada kalabilmek için daha fazla efor sarf etmeleri gerekecek.

Gelinim Mutfakta Burçin kimdir?

Gelinim Mutfakta Özden Saruhan kimdir?

Elif’i elemek için geldiğini dile getiren Burçin, 3 yıllık evlidir. Annesi aşçı olan Burçin, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor ve el lezzetine son derece güveniyor.

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Özden Saruhan, kafeterya işletmektedir. Çiğdem’i göndermek için gelen Saruhan, gelinine de sonuna kadar güvenmektedir.