Gelinim Mutfakta Elif Akçam diskalifiye mi oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta da her gün gelinler yemek yapıyor ve kayınvalideler tadım yaparak yemeklere puan veriyor. Fatih Ürek’in eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bir diskalifiye olayı gündeme geldi.

Yarışmaya kısa bir süre önce daha önce kayınvalideler ve gelinler dahil oldu. Fenomenlerin yarıştığı yeni formatta herkesle tartışmaya giren Çiğdem, 4 Mart 2020 günü yayınlanan bölümde Özlem’e karşı ettiği hakaretler nedeni ile herkesi çileden çıkardı.

Olaya müdahale eden Fatih Ürek ise Çiğdem Hanıma, ‘’Özellikle Çiğdem Hanım sizden rica ediyorum. İkinci kez tekrarlanırsa, üzgünüm diskalifiye etmek durumunda kalacağım’’ ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek’in bu uyarısından sonra sosyal medya ikiye bölündü. Elif Akçam’ın hayranları Çiğdem hanımı haklı bulurken, Ezgi ve Özlem’in hayranları ise Çiğdem hanımın düzeni bozduğu ve sürekli ortalığı karıştırdığını söylediler.

Elif Akçam diskalifiye mi?

Çarşamba günü yayınlanan bölümde Elif’in kayınvalidesi Çiğdem yüzünden ikisi de ikaz edildi. Bu davranışlarının tekrar edilmesi halinde yarışmadan diskalifiye edilecekleri belirtildi.