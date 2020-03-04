betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
108978
ALTIN
329.747
DOLAR
6.0873
STERLİN
7.9197
EURO
6.8830

Gelinim Mutfakta Elif Akçam diskalifiye mi oldu?

Gelinim Mutfakta da tansiyon yükseldi. Özlem ve Çiğdem'in tartışmasından sonra Gelinim Mutfakta diskalifiye kim oldu merak edildi. İşte ayrıntılar.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:46
Gelinim Mutfakta Elif Akçam diskalifiye mi oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta da her gün gelinler yemek yapıyor ve kayınvalideler tadım yaparak yemeklere puan veriyor. Fatih Ürek’in eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bir diskalifiye olayı gündeme geldi.

Yarışmaya kısa bir süre önce daha önce kayınvalideler ve gelinler dahil oldu. Fenomenlerin yarıştığı yeni formatta herkesle tartışmaya giren Çiğdem, 4 Mart 2020 günü yayınlanan bölümde Özlem’e karşı ettiği hakaretler nedeni ile herkesi çileden çıkardı.

Olaya müdahale eden Fatih Ürek ise Çiğdem Hanıma, ‘’Özellikle Çiğdem Hanım sizden rica ediyorum. İkinci kez tekrarlanırsa, üzgünüm diskalifiye etmek durumunda kalacağım’’ ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek’in bu uyarısından sonra sosyal medya ikiye bölündü. Elif Akçam’ın hayranları Çiğdem hanımı haklı bulurken, Ezgi ve Özlem’in hayranları ise Çiğdem hanımın düzeni bozduğu ve sürekli ortalığı karıştırdığını söylediler.

Elif Akçam diskalifiye mi?

Çarşamba günü yayınlanan bölümde Elif’in kayınvalidesi Çiğdem yüzünden ikisi de ikaz edildi. Bu davranışlarının tekrar edilmesi halinde yarışmadan diskalifiye edilecekleri belirtildi.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Odatv'ye BTK kararıyla erişim engeli
Odatv'ye BTK kararıyla erişim engeli
La Casa de Papel yeni fragmanı izleyicilerle buluştu! Dizinin 4. sezonu ne zaman yayınlanacak?
La Casa de Papel yeni fragmanı izleyicilerle buluştu! Dizinin 4. sezonu ne zaman yayınlanacak?
Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
MEB genel müdür'ünden öğretmen dizisine eleştiri !
MEB genel müdür'ünden öğretmen dizisine eleştiri !
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran ölüyor mu? EDHO Boran infaz mı edilecek? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan neden ayrıldı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran ölüyor mu? EDHO Boran infaz mı edilecek? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan neden ayrıldı?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?
Gelinim Mutfakta 6 Mart Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?
En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir?
Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Ankara Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Halkbank hesap açarken ücret alıyor mu?
Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
İzmir Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Hercai Mustafa Bey Kimdir? Gerçek adı nedir? Halil İbrahim Kalaycıoğlu hakkında bilgiler
Halkbank müşteri hizmetlerine beklemeden direk bağlanma yöntemi
Arka Sokaklar Nadya neden yok? Wilma Elles Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı?
Emeklilere avantajlı kredi kartı veren bankalar
Çöp kutusu kovasının kokmaması için pratik yöntemler
Yazılımcı nasıl olunur? Yazılımcı mesleği kazancı ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.