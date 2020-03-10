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Gelinim Mutfakta kuşbaşılı milföy topları tarifi

Gelinim Mutfakta'nın 9 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, kuşbaşılı milföy topları kayınvalidelerin beğenisine sunuldu. Gelinim Mutfakta kuşbaşılı milföy topları tarifi ve malzemelerine dair bilgilere haberimizde yer verdik.

10 Mart 2020 Salı 21:38
Gelinim Mutfakta kuşbaşılı milföy topları tarifi

Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk yemeği gelinler tarafından yapıldı. Pazartesi günü, kuşbaşılı milföy topları kayınvalidelerin beğenisine sunuldu.

 Fatih Ürek, günün yemeği olarak seçilen kuşbaşılı milföy topları için gelinlere 50 dakika süre verdi. En iyi tabağı çıkaran gelin, günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi olacak.

Gelinim Mutfakta kuşbaşılı milföy topları tarifi

Kuşbaşılı milföy topları malzeme listesi:

  • 400 gram kuşbaşı et
  • 4 adet dikdörtgen milföy hamuru
  • 2 yemek kaşığı kadar tereyağı
  • 2 adet bostan patlıcan
  • 1 adet kırmızı kaypa biber
  • 2 diş sarımsak
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kuru kekik
  • Üzeri için 1 adet yumurta sarısı

Buzluktan çıkarılan milföyleri ikişerli olacak şekilde birleştirin. Kuşbaşı etleri kendi suyunu çekinceye kadar kavurun. Etler suyunu çektiğinde tencerenin içerisine tereyağı, pul biber ve kekik ekleyin. Sonrasında tuz ve karabiberi ekleyerek kenara ayırın.

Bostan patlıcanlarını önce közleyin sonra soyun ve doğrayın. Tavaya tereyağı ekleyerek patlıcanları içine alın. Önceden ezdiğiniz sarımsakları da ekleyerek biraz kavurun ve ocaktan alın.

Kaypa biberleri közledikten sonra dış kabuklarını soyun. Bir kaseye, hazırladığınız milföy hamurlarından birini kenarlarından sarkacak şekilde yerleştirin. Sırasıyla biber, et ve patlıcanı ekleyerek kenardaki parçaları üzerine kapatıp tepsiye ters çevirerek yerleştirin.

Tüm hamur parçalarını bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürerek, 180 derece ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin.

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:38
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