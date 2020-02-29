Gelinim Mutfakta Pazartesi 2 bölüm art arda yayınlanacak!

Kanal D İç Yapımlar imzasıyla ekranlara taşınan ve Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta, geçtiğimiz gün İdlib’te 34 askerimizin şehit düşmesi sebebiyle ekranlara gelmedi. Fenomen yarışmanın yayınlanmayan final bölümü haftaya Pazartesi günü iki bölüm ardı ardına yayınlanarak ekranlara taşınacak.
Gelinim Mutfakta hafta finali ne zaman yayınlanacak?
Gelinim Mutfakta yarışmasının hafta finali Pazartesi günü saat 10.50’de, yeni bölümüyse 12.45’te Kanal D ekranlarında olacak.
Son Güncelleme: 29.02.2020 18:06