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Gelinim Mutfakta yarışmacısı Hatice Karabulut kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’ya 9 Mart 2020 itibariyle Best Of arasına Hatice Karabulut katıldı. İşte, Gelinim Mutfakta Hatice Karabulut ile ilgili detaylar…

10 Mart 2020 Salı 21:39
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Hatice Karabulut kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 476.bölümünde Best Of arasına eski yarışmacı Hatice Karabulut katıldı. 12 Mart 2019’dan itibaren Kanal D’de sevilen yarışma Gelinim Mutfakta’dan geçtiğimiz hafta Özlem elendi. Elenen Özlem’in yerine Gelinim Mutfakta yarışmasına ilk hafta katılan Hatice Karabulut geldi. Hatice ve kaynanası, izleyenler tarafından araştırılmaya başladı.

İlk bölümde yer alan 4 yarışmacıdan bir tanesi olan Hatice Karabulut,  izleyenler tarafından çok sevilmişti. Daha sonra yarışmaya 10 Haziran’da katılan Hatice, bilgi vermeden yarışmadan ayrılmıştı.

Gelinim Mutfakta Hatice Karabulut Kim?

12 Mart 2019 tarihinde programın ilk dört yarışmacısı arasında yer alan yarışmacı herkes tarafından sevilmişti. Reyhan hanımın bile imrenerek baktığı kişi olan Hatice ve Hüsniye ikilisi yaklaşık 4 ay boyunca programda yarışmacı olarak kalmıştı.

Hatice Karabulut 1993 doğumludur ve 27 yaşındadır. İstanbullu olan yarışmacı İstanbul Zeytinbunu’nda yaşamaktadır. Eşinin ismi Hüseyin’dir ve kendisi ev hanımı, iki çocuk annesidir. Çocuklarının isimleri İlknur ve İdil Erva’dır. Kaynanası ise Hüsniye Karabulut’tur.

Oldukça hırslı olan ve programın en güçlü yarışmacılarından biri olarak gösterilen Hatice Karabulut’un Best Of yarışmasında neden ilk hafta katılmadığı araştırılmıştı.  Edinilen bilgilere göre Hatice’nin programa katılması istense de Hatice, işlerini tamamlamak ve çocuğunu bakama konusundaki sıkıntılarını gidermek adına yapımdan belirli bir süre istedi.

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:39
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