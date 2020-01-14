Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Betül İle Kaynanası Hatibe kimdir?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümünde Goncanur’un yerine gelen isim belli oldu. 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasına Betül ve kaynanası Habibe dahil oldu. Her hafta başında olduğu gibi bu hafta da Gelinim Mutfakta’ya yeni isim eklendi.

Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Gelinim Mutfakta 13 Ocak Pazartesi 436.bölümüyle seyircisi ile buluştu. Yarışmanın yeni bölümüne yeni yarışmacı damgasını vurdu. Yeni gelen yarışmacı Betül, kaynanasına ismi ile hitap ettiğini söyleyince diğer kaynanalar sert çıktı. Kaynana Habibe, diğer kaynanalar gibi otoriter biri olmadığını o yüzden gelininin daha rahat hareket ettiğini ifade etti.

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Betül yarışmaya iddialı bir giriş yaptı. Yarışmaya altın kazanmaya geldiğini ve bunu kanıtlayacağını dile getiren Betül Sarıboya, yarışmaya Karaman’dan geliyor. 6 yıllık evli olan Betül’ün 5 yaşında bir kızı var. Yeni yarışmacı Betül’ün kaynanası Habibe ise gelinini çok seviyor. İki çocuğu olan Habibe’nin diğer oğlu bekar. Yarışmaya Karaman’dan geliyor.