İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120827
ALTIN
294.081
DOLAR
5.8792
STERLİN
7.6581
EURO
6.5555

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Betül İle Kaynanası Hatibe kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasına yeni isim eklendi. İşte, Gelinim Mutfakta Betül ile kaynanası Habibe kimdir sorusunun cevabı…

14 Ocak 2020 Salı 00:13
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Betül İle Kaynanası Hatibe kimdir?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümünde Goncanur’un yerine gelen isim belli oldu. 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasına Betül ve kaynanası Habibe dahil oldu. Her hafta başında olduğu gibi bu hafta da Gelinim Mutfakta’ya yeni isim eklendi.

Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Gelinim Mutfakta 13 Ocak Pazartesi 436.bölümüyle seyircisi ile buluştu. Yarışmanın yeni bölümüne yeni yarışmacı damgasını vurdu. Yeni gelen yarışmacı Betül, kaynanasına ismi ile hitap ettiğini söyleyince diğer kaynanalar sert çıktı. Kaynana Habibe, diğer kaynanalar gibi otoriter biri olmadığını o yüzden gelininin daha rahat hareket ettiğini ifade etti.

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Betül yarışmaya iddialı bir giriş yaptı. Yarışmaya altın kazanmaya geldiğini ve bunu kanıtlayacağını dile getiren Betül Sarıboya, yarışmaya Karaman’dan geliyor. 6 yıllık evli olan Betül’ün 5 yaşında bir kızı var. Yeni yarışmacı Betül’ün kaynanası Habibe ise gelinini çok seviyor. İki çocuğu olan Habibe’nin diğer oğlu bekar. Yarışmaya Karaman’dan geliyor.

 

Son Güncelleme: 14.01.2020 00:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2020 yayın tarihi ne zaman? TV8 yayın tarihi açıklandı!
Survivor 2020 yayın tarihi ne zaman? TV8 yayın tarihi açıklandı!
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler
Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de
Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de
Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç ve Selim yüzleşmesi!
Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç ve Selim yüzleşmesi!
Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan beklenen tarih açıklaması
Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan beklenen tarih açıklaması
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Popüler Haberler

Nüfus cüzdanımı kaybettim ne yapmam gerekiyor? Yeni kimlik için nasıl başvuru yapılır? Kimlik kaybetme cezası ve yeni kimlik işlemleri
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilikte ne kadar maaş alabilirim?
Sıfır Bir filmi ne kadar izlendi? Sıfır bir gişe rakamları belli oldu
Kuruluş Osman neden yok, bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Zemheri 1. bölümde neler olacak? Yeni dizi Zemheri 1. bölüm tanıtım fragmanı
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 16 Ocak EYS konukları açıklandı!
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Süper Lig'de 18. hafta maç hakemleri kimler? Süper Lig 18. Hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler!
800 kredi notuna kredi veren bankalar
Evde bakım parası yatan iller hangileri? 15 Ocak 2020 Çarşamba hangi illerde evde bakım parası yattı? İl İl güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi
Traktör kredisi veren bankalar listesi
Tutunamayanlar dizisi oyuncuları kim kimdir?
Bina risk tespiti nereye, nasıl yaptırılır? Bina risk tespit ücreti
Merih Demiral Euro 2020'ye yetişecek mi?
Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu - Transporter 3 fragmanı
Elektrik işletme kodu nedir? Elektrik işletme kodu nereden, nasıl öğrenilir?
Günlük burç yorumları 16 Ocak 2020 Perşembe - Gündelik hayatınıza astrolojik falınız nasıl etki edecek?
Karşıyaka Bostanlı'da yatık binalar ne olacak? Yıkım kararı ne zaman uygulanacak?
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı
Askerlik yol parası ne kadardır? Askerlik yol parası nerden alınır?
Trafik cezaları e-devlete ne zaman yansır? E Devlet trafik cezaları ne zaman gözükür?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.