Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur Beki ve Emine Beki kimdir?

Kanal D ekranlarında gündüz kuşağı programlarından bir tanesi olarak izleyicilerin karşısına geçen Gelinim Mutfakta yarışması yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün gündüz kuşağı içerisinde yayınlanan ve izleyiciler tarafından çokça izlenen Gelinim Mutfakta yarışması, reytinglerde de rakiplerine göre çok daha başarılı oluyor.

Son olarak Gelinim Mutfakta yarışmasının yayınlanan bölümünde yarışmaya iki yeni yarışmacının daha katılım gösterdiğine tanıklık edildi. Gelinim Mutfakta yarışmasının sevenleri ve izleyenleri ise bu iki yeni yarışmacı hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Gelinim Mutfakta yarışmasına 16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde katılım gösteren iki yeni yarışmacının isimleri Goncanur Beki ve Emine Beki olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gelin Goncanur aslen Samsunludur. Emine Beki’nin oğlu ile yakın bir tarihte evlenen Goncanur yarışmada oldukça iddialı olduğu söyleyerek izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Kaynana Emine Beki ise Trabzonludur. Bakalım Goncanur ve Emine Beki ikilisi yarışmada nasıl bir performans sergileyecekler.