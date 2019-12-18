İstanbul 12°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110599
ALTIN
282.517
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7452
EURO
6.6025

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur Beki ve Emine Beki kimdir?

Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına geçen Gelinim Mutfakta yarışmasına yeni yarışmacılar katılım gösterdi. Peki gündüz kuşağında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programı yeni yarışmacıları Goncanur Beki ve Emine Beki kimdir? İşte yeni yarışmacılar hakkındaki tüm ayrıntılar…

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:58
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur Beki ve Emine Beki kimdir?

Kanal D ekranlarında gündüz kuşağı programlarından bir tanesi olarak izleyicilerin karşısına geçen Gelinim Mutfakta yarışması yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün gündüz kuşağı içerisinde yayınlanan ve izleyiciler tarafından çokça izlenen Gelinim Mutfakta yarışması, reytinglerde de rakiplerine göre çok daha başarılı oluyor.

Son olarak Gelinim Mutfakta yarışmasının yayınlanan bölümünde yarışmaya iki yeni yarışmacının daha katılım gösterdiğine tanıklık edildi. Gelinim Mutfakta yarışmasının sevenleri ve izleyenleri ise bu iki yeni yarışmacı hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Gelinim Mutfakta yarışmasına 16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde katılım gösteren iki yeni yarışmacının isimleri Goncanur Beki ve Emine Beki olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gelin Goncanur aslen Samsunludur. Emine Beki’nin oğlu ile yakın bir tarihte evlenen Goncanur yarışmada oldukça iddialı olduğu söyleyerek izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Kaynana Emine Beki ise Trabzonludur. Bakalım Goncanur ve Emine Beki ikilisi yarışmada nasıl bir performans sergileyecekler.

Son Güncelleme: 18.12.2019 21:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV'de Serhan Asker görevinden istifa etti
Halk TV'de Serhan Asker görevinden istifa etti
Sefirin Kızı dizisi ilk yayın gününde dikkatleri üzerine çekti
Sefirin Kızı dizisi ilk yayın gününde dikkatleri üzerine çekti
İzlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi Guinness'e başvurdu
İzlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi Guinness'e başvurdu
Kral dizisi kadrosuna Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya dahil oldu!
Kral dizisi kadrosuna Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya dahil oldu!
Deniz Baysal hayranlarına kalp bıraktı
Deniz Baysal hayranlarına kalp bıraktı
Kanalların yayın akışları 16 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kanalların yayın akışları 16 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Popüler Haberler

Ramo dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Show tv ramo ne zaman başlayacak?
2020 Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya nitelikli işçi alımı başvuru adresi ve adaylar için şartlar
Mucize Doktor Ela neden yok? Diziden neden ayrıldı? Ela diziye geri dönecek mi?
Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?
Sigortam asgari ücretten yatırılıyor gösteriliyor? Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım?
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?
Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?
iPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir? İphone kalan batarya ömrü öğrenme
Kabin memuru nedir? Kabin memuru ( host / hostes ) nasıl olunur?
Sefirin Kızı Menekşe kimdir? Gerçek adı nedir? Tülin Yazkan hakkında bilgiler
Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Çiftçi Kayıt Sistemine nasıl kayıt olunur? ÇKS kaydı için gerekli evraklar ve şartlar
Vuslat dizisi hangi gün yayınlanıyor? Vuslat dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Mucize Doktor dizisi hangi gün yayınlanıyor? Mucize Doktor dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Netflix Atiye dizisi ne zaman yayınlanacak?
Hekimoğlu dizisi tutuldu mu? Hekimoğlu dizisi reytingleri nasıl, izlenir mi?
Beren Saat’in fotoğraf paylaşımında iç çamaşırı tartışması
Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan hindilerin fiyatları ne kadar? 2020 Yılbaşı hindisi alırken nelere dikkat edilmeli?
Reef Break 2. sezon yayınlanacak mı?
Yemekteyiz Emine Sursavur yarışmadan elendi mi? Emine Sursavur neden diskalifiye oldu? Yemekteyiz'de diskalifiye şoku!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.