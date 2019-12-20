İstanbul 15°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111009
ALTIN
281.492
DOLAR
5.9143
STERLİN
7.7088
EURO
6.5669

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur ve Kaynanası Emine hakkında bilgiler

Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta’ya yeni yarışmacı dahil oldu. İzleyiciler tarafından, yeni gelen yarışmacı Goncanur ve kaynanası Emine merak edilmeye başladı. Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur ve Kaynanası Emine hakkında bilgiler haberimizde.

20 Aralık 2019 Cuma 07:16
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur ve Kaynanası Emine hakkında bilgiler

Gelinim Mutfakta yarışmasına 16 Aralık Pazartesi günü yayınlanan 416. Bölümünde yeni yarışmacı Goncanur dahil oldu. Haftanın finalinde Cuma günü elenen Buse yerine Goncanur ve kaynanası Emine programa geldi. Programa yeni gelen yarışmacı, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Final bölümünde en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden Buse’nin ardından bu hafta yeni yarışmacı olarak Goncanur geldi. Kaynana Emine geldiği ilk günden Aydan ve kaynanası Hülya’yı kendilerine rakip gördüklerini gösterdi. Elif’i elemeye geldiklerini söyleyen ikili diğer yarışmacılardan tepki aldı.  

Gelinim Mutfakta Goncanur ve Kaynanası Emine 16 Aralık yeni gelen yarışmacı - Gelinim Mutfakta Goncanur ile Kaynanası Emine'nin Bilgileri

Geçtiğimiz hafta stüdyoya şarkı söyleyerek giriş yapan ve sesi kadar elinin lezzetini de kanıtlamak isteyen Buse hafta finaline kadar programda kalabildi. Buse ve kaynanası Şükriye en düşük puanını alarak yarışmadan elendi.

Goncanur ve kaynanası uzun süre programda kalacaklarını ve programa damga vurmaya geldiklerini söyledi. Kaynana Emine, diğer kaynanaların aksine ilk geldiği gün çekingen tavır sergilemeyip herkesi şaşırttı.

Goncanur Bekir kimdir?

Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta’ya 16 Aralık Pazartesi günü gelen, gelin Goncanur, aslen Trabzonlu fakat Samsun’da doğup orada büyümüş. 28 yaşında olan yeni yarışmacının bir çocuğu var ve adı Emiran Saf. Üç yıllık evli olan Goncanur, kaynanasının isteği üzerine programa katılmış. Sakin gibi gözüken Goncanur’un kaynanası ile birlikte neler yapacağı merak konusu.

Kaynana Emine Bekir kimdir?

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni yarışmacısı olan Goncanur’un kaynanası Emine yarışmaya Samsun’dan katılıyor. Fakat aslen Trabzonlu… Üç gelini olduğunu söyleyen kaynana gelinlerini çok seviyor ve gelini Goncanur’un başarılı olacağına inanıyor. Kaynana Emine, programa katılmayı kendisi istemiş ve gelinini ikna etmiş.

Son Güncelleme: 20.12.2019 07:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV'de Serhan Asker görevinden istifa etti
Halk TV'de Serhan Asker görevinden istifa etti
Sefirin Kızı dizisi ilk yayın gününde dikkatleri üzerine çekti
Sefirin Kızı dizisi ilk yayın gününde dikkatleri üzerine çekti
İzlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi Guinness'e başvurdu
İzlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi Guinness'e başvurdu
Kral dizisi kadrosuna Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya dahil oldu!
Kral dizisi kadrosuna Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya dahil oldu!
Deniz Baysal hayranlarına kalp bıraktı
Deniz Baysal hayranlarına kalp bıraktı
Kanalların yayın akışları 16 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kanalların yayın akışları 16 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Popüler Haberler

Ptt rapor parası yattı mı? Edevlet ve ptt online rapor sorgulama işlemleri
Zorunlu trafik sigortası sorgulama nasıl yapılır? Araç sigortam ne zaman bitiyor? Online zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemleri
Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi - Astrolojik yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Rapor parası merkeze gönderildi ne demektir, ne anlama geliyor?
Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı, tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Rüyada Kur-an okumak ne demektir? Rüyada Kur'an-ı Kerim görmenin anlamı, tabiri
Rüyada yüzük görmek ne demektir? Rüyada yüzük görmenin anlamı, tabiri
Akbank anında kredi başvurusu nasıl yapılır? Akbank anında kredi başvuru şartları
Henry Onyekuru Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Fenerbahçe transfer için girişimleri başlattı!
Plaka ile kayıp çalıntı araç sorgulama işlemi
Hekimoğlu dizisi oyuncuları kim kimdir? Resimlerle oyuncular ve canlandırdıkları karakterler
Gelir belgesiz başvuru ile kredi kartı veren bankalar
Kanalların yayın akışları 18 Aralık Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
PTT kargo torba kapandı ne demektir?
TOKİ iletişim ve çağrı merkezi müşteri hizmetleri telefon numarası
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 20 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 20 Aralık Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları
Kanalların yayın akışları 20 Aralık Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Memurlar için derece ve kademe hesaplama nasıl yapılır? 657 Memur kadroları ve derece hesaplama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.