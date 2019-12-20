Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur ve Kaynanası Emine hakkında bilgiler

Gelinim Mutfakta yarışmasına 16 Aralık Pazartesi günü yayınlanan 416. Bölümünde yeni yarışmacı Goncanur dahil oldu. Haftanın finalinde Cuma günü elenen Buse yerine Goncanur ve kaynanası Emine programa geldi. Programa yeni gelen yarışmacı, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Final bölümünde en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden Buse’nin ardından bu hafta yeni yarışmacı olarak Goncanur geldi. Kaynana Emine geldiği ilk günden Aydan ve kaynanası Hülya’yı kendilerine rakip gördüklerini gösterdi. Elif’i elemeye geldiklerini söyleyen ikili diğer yarışmacılardan tepki aldı.

Geçtiğimiz hafta stüdyoya şarkı söyleyerek giriş yapan ve sesi kadar elinin lezzetini de kanıtlamak isteyen Buse hafta finaline kadar programda kalabildi. Buse ve kaynanası Şükriye en düşük puanını alarak yarışmadan elendi.

Goncanur ve kaynanası uzun süre programda kalacaklarını ve programa damga vurmaya geldiklerini söyledi. Kaynana Emine, diğer kaynanaların aksine ilk geldiği gün çekingen tavır sergilemeyip herkesi şaşırttı.

Goncanur Bekir kimdir?

Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta’ya 16 Aralık Pazartesi günü gelen, gelin Goncanur, aslen Trabzonlu fakat Samsun’da doğup orada büyümüş. 28 yaşında olan yeni yarışmacının bir çocuğu var ve adı Emiran Saf. Üç yıllık evli olan Goncanur, kaynanasının isteği üzerine programa katılmış. Sakin gibi gözüken Goncanur’un kaynanası ile birlikte neler yapacağı merak konusu.

Kaynana Emine Bekir kimdir?

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni yarışmacısı olan Goncanur’un kaynanası Emine yarışmaya Samsun’dan katılıyor. Fakat aslen Trabzonlu… Üç gelini olduğunu söyleyen kaynana gelinlerini çok seviyor ve gelini Goncanur’un başarılı olacağına inanıyor. Kaynana Emine, programa katılmayı kendisi istemiş ve gelinini ikna etmiş.