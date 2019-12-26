Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Yasemin ve Pelin kimdir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasına iki yeni yarışmacı daha katıldı. 23 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde yarışmaya dahil olan yeni yarışmacılar Pelin ve Yasemin olarak karşımıza çıktılar.

Gelinim Mutfakta yarışmasına 23 Aralık tarihinden itibaren katılım gösteren Pelin ve Yasemin ikilisinin görülmesi sonrasında programın izleyicileri bu ikili hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Gelinim Mutfakta Pelin Yazıcı Kimdir?

23 Aralık tarihinde yayınlanan Gelin Mutfakta bölümüne bakıldığında yeni yarışmacılar Pelin ve Yasemin’in Elif’e karşı oldukça iddialı bir şekilde yaklaştığı ve kaynanalar Yasemin ve Çiğdem’in ise çok iyi bir enerji yakaladığı görülmekte.

24 yaşındaki Pelin Yazıcı programa katıldığı ilk anlardan beri Elif’e rakip olmak için katılım gösterdiğini söylemektedir. 2.5 senedir evli olan Pelin’in 3 aylık bir çocuğu vardır. İstanbul’dan yarışmaya katılmıştır ve programı ilk bölümlerinden beri izlediğini ifade etmiştir.

Gelinim Mutfakta Yasemin Yazıcı Kimdir?

Programa yeni katılan kaynana Yasemin Hanım 27 senedir evlidir ve 5 çocuğa annelik yapmaktadır. Rizeli olan Yasemin Yazıcı programı ilk bölümlerinden beri takip ettiğini söylemiştir. Programın sunucusu Fatih Ürek’in sıkı hayranı olan Yasemin Hanım programda oldukça iddialı olduklarını belli etmiştir.