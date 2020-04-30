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Golf Dondurma Bu Yaz Bambaşka geçecek reklam şarkısı müziği

Havaların güzelleşmesi ile beraber dondurmalar da yavaş yavaş satışa çıkmaya başladı. Her yaz olduğu gibi dondurma markaları yaz başlangıcında yeni reklam filmleri ile televizyon ekranlarındaki yerlerini aldılar. İşte Golf dondurma Bu Yaz Bambaşka geçecek reklam şarkısı müziği ve klibi…

30 Nisan 2020 Perşembe 01:58
Golf Dondurma Bu Yaz Bambaşka geçecek reklam şarkısı müziği

Yaz aylarının gelmesi ile beraber dondurma markaları da reklamlarını yayınlamaya başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de havaların ısınması ile birlikte dondurmalar marketlerdeki yerini almaya başladı. Ülkemizde en çok sevilen ve tercih edilen dondurma markalarından biri olan Golf dondurmalar da yaz aylarının başında yeni reklam filmini yayınladı. Aşağıdaki kısımda Golf dondurmaların Bu Yaz Bambaşka Geçecek isimli yeni reklam şarkısı yer alıyor.

 

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Son Güncelleme: 30.04.2020 01:58
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