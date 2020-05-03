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Golf Dondurma reklam şarkısı bu yaz bambaşka geçecek sözleri ve videosu

Koronavirüs salgınının devam ettiği bugünlerde yaz aylarına doğru girilirken Golf dondurma reklamı yayınladı. Vatandaşlarımız Golf dondurma reklam şarkısı olan Bu Yaz Bambaşka Geçecek sözlerini merak ediyor.

03 Mayıs 2020 Pazar 20:20
Golf Dondurma reklam şarkısı bu yaz bambaşka geçecek sözleri ve videosu

Koronavirüs salgını herkesi evlerine kapatmış bir durumda devam ederken vaka sayılarının azalması içimize umut serpiyor. Bundan dolayı birçok firma harekete geçerek reklam çalışmalarına başladı. Yaz dönemi yaklaştıkça firmaların reklam faaliyetleri de artıyor. Ülker’e ait olan Golf dondurma markası da çıkardığı reklam ile insanları neşelendirdi. Birçok insan Golf dondurma reklam şarkısı Bu Yaz Bambaşka Geçecek sözlerini merak etmeye başladı. İşte o reklam…

Golf Dondurma Reklam Şarkısı Bu Yaz Bambaşka Geçecek Sözleri

Ülkemizde dondurma sektörünün önde gelen markalarından biri olan Golf, birbirinden güzel reklam çalışmalarına imzasını atıyor. 2020 Nisan itibariyle reklam çıkaran Golf, reklam müziği ile herkesi neşelendiriyor. Bu zor günlerde insanların gönlüne su serpen bu güzel reklam çalışmasını ve sözlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Golf Dondurma Reklam Şarkısı Sözleri Bu Yaz Bambaşka Geçecek

Yakında gelecek bambaşka bir yaz

Dışarı çıkacak küçük büyük her yaş

Her kalpte bir hayal var bembeyaz

En Tatlı anılara hazırız bu yaz

Nasılda koşuşuruz bahçelerde

Şarkı söyleriz mehtaplı gecelerde

Sen bana ben sana şu ellerle

Kök sarmaşıklar gibi sarılsak bu yaz

Golf tarafından yapılan bu reklam filminin sözlerinde güzel günlerin çok yakında geleceğinden bahsedilmektedir. Bizler de istiyoruz ki bu güzel günlerde virüsten bir an önce kurtulup yazın tadını çıkaralım. Golf reklam şarkısını söyleyenleri de merak ediyoruz. Şarkıyı kimin söylediğini tahmin edenler aşağıda yorum kısmına yazabilir.

Golf Dondurma Reklamı Şarkısını Kim Söylüyor?

Golf dondurma şarkısı milyonlarca vatandaşımız tarafından beğenilirken şarkıyı kimin söylediği de merak edilmeye başlandı. Sizler de şarkıyı kimin söylediğini düşünüyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 20:20
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