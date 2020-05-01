Golf Dondurma Yaz Bambaşka Geçecek reklam müziği

Golf’un yeni dondurma reklamı ‘’2020 Yaz Bambaşka Geçecek’’ müziği Google’da araştırılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle yaz ayının her zamanki gibi geçmeyeceği belli olurken, bu süreçte en fazla dikkat çeken reklamlardan bir tanesi Golf’un yeni dondurma reklamı oldu.
Tüm anlık gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olmak için uygulamamızı şimdi indir! >>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ
Günlük Instagram akışında sıcak gelişmeleri görmek istiyorsan bizi takip etmeyi unutma >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et
Son Güncelleme: 01.05.2020 18:34