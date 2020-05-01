Golf Dondurma Yaz Bambaşka Geçecek reklam müziği

Golf’un yeni dondurma reklamı ‘’2020 Yaz Bambaşka Geçecek’’ müziği Google’da araştırılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle yaz ayının her zamanki gibi geçmeyeceği belli olurken, bu süreçte en fazla dikkat çeken reklamlardan bir tanesi Golf’un yeni dondurma reklamı oldu.

Zerrin Özer’in söylediği ‘’O Yaz’’ şarkısının farklı bir versiyonu televizyon ekranlarına geldi. Reklam kısa sürede büyük bir beğeni toplarken, reklamda çalan şarkı da büyük bir ilgi gördü.

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