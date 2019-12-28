Güldür Güldür biletleri nasıl alınır? Show TV Güldür Güldür bilet fiyatları ve satış bilgileri

Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin kahkahalar ile beraber izledikleri komedi programlarından biri olan Güldür Güldür Show BKM’de seyircileri ile buluşmaya devam ediyor. Televizyonda yayınlanan Güldür Güldür Show aynı zamanda BKM sahnesinde sergileniyor ve seyirciler bilet satın alarak performansları canlı şekilde izleyebiliyor.

Birbirinden eğlenceli ve komik skeçleri ile izleyicilerini eğlendirmeyi başaran Güldür Güldür Show programı küçükten büyüğe herkesin sevdiği programlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Güldür Güldür Show Biletleri Ne Kadar?

BKM tarafından ortaya konan Güldür Güldür Show’un yeni sezonu 16 Şubat’ta başlangıç gösterdi. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna katılan Emre Altuğ, Evrim Akın, Sinan Çalışkanoğlu ve Açelya Topaloğlu ile beraber programın eğlence katsayısı oldukça artmış durumda.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show programının BKM’de izlenebilmesi için öncelikle bilet satın alınması gerekiyor. Güldür Güldür Show biletleri öğrenciler için 110 TL fiyatla ve kalanlar için ise 140 TL fiyatla satılıyor.

Aşağıdaki kısımda yer alan bağlantı adresine tıklayarak Güldür Güldür Show biletleri satın alabilirsiniz.

Bilet almak için tıklayınız.