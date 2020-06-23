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Güldür Güldür'de beklenmedik ayrılık!

Güldür Güldür Show'a 2018 yılında katılan Sinan Çalışkanoğlu aldığı karar ile ekipten ayrıldı. Yeni projeleri değerlendirmek için ekipten ayrıldığı düşünülen Çalışkanoğlu konu hakkında açıklama yapmazken Güldür Güldür Show yetkililerinden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

23 Haziran 2020 Salı 23:18
Güldür Güldür'de beklenmedik ayrılık!
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SHOW TV ekranlarının sevilen komedi programı Güldür Güldür’den beklenmedik bir haber geldi. Gelen habere göre Kasım 2018’de ekibe katılan Sinan Çalışkanoğlu oyuncu kadrosuna veda etti.


Ayrılık kararı alan Sinan Çalışkanoğlu’ndan herhangi bir açıklama yapılmazken kanal ve Güldür Güldür ekibinden de konu ile ilgili açıklama gelmedi.

Kariyerinde yeni projelerde yer almak için ayrılık kararı aldığı düşünülen Çalışkanoğlu’nun bazı dizilerden ve projelerden teklif aldığı öğrenildi. Yapılan teklifleri değerlendiren Çalışkanoğlu beğendiği bir proje olursa televizyonlara bu sefer dizi ile dönebilir.


Son Güncelleme: 23.06.2020 23:18
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